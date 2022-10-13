Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,55 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 3.533,30 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,26 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,84'le ticaret, tek kaybettiren yüzde 0,34'le finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne yükselişle başlamasına karşın küresel çapta azalan risk iştahının etkisiyle kapanışa yakın düşüşe geçti ve günü yüzde 1,51 değer kaybıyla 3.517,75 puandan tamamladı.

Dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,5 artarak beklentileri aştı.

Enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret eden verinin ardından Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 20-21 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar da enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımlarının bir süre daha devam edeceğini ortaya koydu.

Analistler, yoğun veri ve haber akışı ile piyasalardaki enflasyon ve resesyon ikileminin arttığına işaret ederek, merkez bankalarının agresif politikalarına devam edeceği beklentileri ve tahvil piyasasındaki belirsizliğin risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Bugün ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 puanın destek, 3.620 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan TÜFE'nin eylülde yüzde 0,2 yükselmesi, endeksteki yıllık artışın ise yüzde 8,3'ten yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyor. Veri öncesi para piyasası fiyatlamalarında Fed'in kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 81 ihtimal veriliyor.