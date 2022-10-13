Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,28 artışla 3.562,79 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 45,04 puan değer kazanarak 3.562,79'a çıktı. Toplam işlem hacmi 22,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 1,22 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,55 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,10 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yoğun veri ve haber akışı ile piyasalardaki enflasyon ve resesyon ikileminin arttığına işaret ederek, merkez bankalarının agresif politikalarına devam edeceği beklentileri ve tahvil piyasasındaki belirsizliğin pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenmesine neden olduğunu söyledi.

Bugün ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 puanın destek, 3.620 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan TÜFE'nin eylülde yüzde 0,2 yükselmesi, endeksteki yıllık artışın ise yüzde 8,3'ten yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyor. Veri öncesi para piyasası fiyatlamalarında Fed'in kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 81 ihtimal veriliyor.