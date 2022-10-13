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Sosyal konutta ilk kazmanın vurulmasıyla 250 alt sektörde hareketlilik bekleniyor

Birinci etabında 250 bin konutun hayata geçirileceği kampanya (İlk Evim,İlk İş Yerim) kapsamında ilk kazmanın 25 Ekim'de vurulmasıyla, istihdamı 6 milyonu geçen alt sektörlerde canlılık yaşanması öngörülüyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ekim 2022 11:24
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Sosyal konutta ilk kazmanın vurulmasıyla 250 alt sektörde hareketlilik bekleniyor

- Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası olarak hayata geçirilen "İlk Evim" projesinde temellerin 25 Ekim'de atılmaya başlanmasıyla 250 alt sektörde hareketlilik bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül'de detayları açıklanan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında ilk etapta 2 yılda 250 bin konut ile altyapısı hazır 100 bin arsanın ve 10 bin iş yerinin teslim edilmesinin hedeflendiği bildirilmişti.

Proje kapsamında hayata geçirilecek konutlar için ilk kazma 25 Ekim'de vurulacak. 5 bin konutun temel atma törenleri Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde yapılacak.

Sosyal konutta ilk temellerin atılmasıyla istihdamı 6 milyonu aşan ve sayıları 250'yi bulan inşaatın alt sektörlerinde canlılık bekleniyor.

- Yan sektörlerle birlikte GSYH'deki payı yüzde 35

İstanbul İnşaatçılar Derneği'nin (İNDER) araştırmasına göre, inşaat sektörü, malzeme sanayisinden mimarlığa, mühendislikten teknik müşavirliğe kadar birçok alanı içinde barındırıyor.

İnşaat, demir, alçı, elektrik malzemesi, trafo, kombi, perde, mobilya, cam, parke, plastik boru, çivi, boya gibi 250 civarında yan sektörü doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiriyor. Artan maliyetler, küresel krizin olumsuz etkileri ve salgın nedeniyle zayıflasa da inşaatın GSYH içindeki payı yüzde 4,7 düzeyinde. İnşaat sektörünün doğrudan istihdamı ise 1,8 milyon civarında.

İnşaatın desteklediği 250 yan sektörle birlikte istihdam 6 milyonu aşıyor ve bu sektörlerin GSYH içinde yüzde 35'lere varan paya sahip olduğu belirtiliyor.

- "2 trilyon TL çarpan etkisi yaratacak"

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, sosyal konut projesine çok büyük bir talep olduğunu belirterek, "Yoğun talep ihtiyacın ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Devletimizin bu adımı dar gelirli kesimin barınma ihtiyacını belki de olabilecek en uygun şartla karşılamış oluyor." dedi.

Kampanyanın yan sektörlere sağlayacağı katkılara değinen Kalyoncu, "Kampanya, ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan ve 250 alt sektörü besleyen gayrimenkul sektörünü canlandırarak, istihdam ve üretim anlamında ekonomimize faydalı olacaktır." diye konuştu.

Kalyoncu, bu süreçte üretimden sadece inşaat veya müteahhitlik hizmetlerinin faydalanmayacağını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu kadar büyük ölçekte ve sadece büyük şehirlerde değil, Türkiye'nin çok geniş bir kesiminde böyle yeni bir talebin oluşması bu atılımın alt sektörlerle ilişkisine bakarak değerlendirdiğimizde 900 milyar TL yatırım ve 2 trilyon TL çarpan etkisi yarattığını görüyoruz.

Bu proje Türkiye genelini kapsadığı, sonucunda barınma ihtiyacının en kritik olduğu kesime fayda sunduğu ve oluşan ekonomik faaliyetlerden ülkemizin çok farklı bölge ve kesimleri adil bir şekilde faydalanacağı için sosyal etki açısından da olumlu sonuçlar çıkaracak bir proje olacak."

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- "100 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da kampanyanın ekonomik açıdan çok büyük bir hareket sağlayacağını söyledi.

Özyurt, "Ekonominin lokomotiflerinden olan inşaat sektörü, dolaylı olarak 250 alt sektörü besliyor. Dolayısıyla inşaat ve müteahhitliğin yanı sıra bu sektörlerde de hareket olacak. Demirinden çimentosuna, seramikten boyaya sayısız kolu içinde barındıran inşaat malzemeleri alanında ciddi hareketlenme bekliyoruz." diye konuştu.

İnşaat malzemelerinin yanı sıra aydınlatmadan mobilyaya, nakliyeden ev tekstline kadar pek çok iş kolunun faaliyete geçeceğini dile getiren Özyurt, "Piyasalar birbirine bağlı olarak canlanacak, çarklar zincirleme dönmeye başlayacak. Kampanyanın ayrıca yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlayacağı belirtiliyor." ifadelerini kullandı.

- "Alt sektörleri büyütecek"

Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise inşaatın doğrudan ve dolaylı olarak istihdamı direkt etkilediğini, hem kalifiye eleman noktasında hem de işçi tarafında önemli bir istihdam sağladığını söyledi.

Son yıllarda yeni konut üretiminde yaşanan düşüş sonrası sektörde zaman zaman durgunluğun hakim olduğuna işaret eden Özgün, "2 yılda hayata geçirilecek 250 bin konutun istihdama ve sayıları 250'yi bulan alt sektörlere pozitif etkisi gözle görülür şekilde hissedilecektir." şeklinde konuştu.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır da projenin dar gelirliler için sunduğu fırsattan bahsederek, "Bu dev kampanya, gayrimenkul üretimi için ihtiyaç olan her alt sektörü hareketlendirecek ve büyütecektir. Sağlayacağı istihdamla ekonominin çarklarına ivme katacaktır." diye konuştu.

- "Maliyetlerin biraz esnemesi sağlanabilir"

MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş ise başlatılan projenin ev sahipliği oranını artıracağından bahsederek, maliyetlerin artması nedeniyle zaman zaman durgunluğa giren inşaat sektörünün canlanacağını söyledi.

Taş, "Genel kapsamlı bir hareketle burada da sektörlerin canlanması ve maliyetlerin biraz esnemesi sağlanabilir. Nitekim inşaat sektörü çok sayıda alt sektörü doğrudan pozitif etkiliyor." diye konuştu.

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