Öğretmenlere verilen katkı parasıyla yapılacak 'Öğretmenler Ortaokulu' protokolü yapıldı

Merveşehir Mahallesi'nde yapılacak 32 derslikli okul için Gaziantep Valiliği'nde protokol imza töreni düzenlendi.

Tören öncesi konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, daha önce "Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. yılında 100 Hayırsever" kampanyası başlattıklarını, şimdi ise "Cumhuriyetin 100. yılında 100 Hayırsever" aradıklarını belirtti.

Eğitimle ilgili çok sayıda protokol yaptıklarını, 29 Ekim 2023'e kadar 100 hayırseveri bulacaklarına inandıklarını dile getiren Vali Gül, şöyle devam etti:

"Okul müdürlerimizle olan toplantımızda birçok konu konuşuldu. Bunlardan bir tanesi de sağ olsun Şehitkamil Belediye Başkanımız, öğretmenlerimize kırtasiye desteği vermeyi istemişti, önermişti. Sonraki dönemde de hem okul müdürlerimizden hem öğretmenlerimizden hem de sendika temsilcilerimizden herkes teşekkür ettiler. Cumhuriyetimizin 100. yılındaki 100 Hayırsever kampanyasına bu kaynağın aktarılmasının daha uygun olacağını dile getirdiler. Ben de geçtiğimiz haftalarda öğretmenlerimizin, sendikalarımızın, okul müdürlerimizin bu talebini Rıdvan Başkanımıza ilettim. Rıdvan Başkanımız da, 'Biz bu kaynağı sonuç itibarıyla eğitime harcamaya karar verdik. Öğretmenlerimiz bu anlamda ne istiyorlarsa, ne diyorlarsa, biz oraya aktarırız' dediler. Öğretmenlerimizin adına Şehitkamil Belediyesi, Öğretmenler Ortaokulu olarak bir okulumuzun maliyetini karşılamaya karar verdiler."

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da eğitime destek vermek için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Protokolde emeği geçenlere teşekkür eden Fadıloğlu, "İnşallah bu 32 derslikli okulumuz, yıllar boyunca öğretmenlerimizin adını taşıyacak, devam edecek. Ben her bir öğretmenimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Metin Kılıçparlar da emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Öğretmenler Ortaokulunun yapımı için düzenlenen protokol imzalandı.