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Üniversite yol yardımı 25 yaş altı lisans öğrencilerini kapsıyor

Bakan Yanık: Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını, lisans ve 25 yaş altı olanlara, ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidiş-dönüş biletlerini biz karşılayacağı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Ekim 2022 11:47
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Üniversite yol yardımı 25 yaş altı lisans öğrencilerini kapsıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlıyor.

Türkiye Aile Destek Programı ile ne tür yenilikler yapıldı?

''Biz sosyal yardımlarının, sadece yoksullukla tanımlanmaması gerektiğinin kanaatindeyiz. Aile Destek Programı'mız bu kapsamda, sadece kanunda tanımlananlarla değil genişletilerek devam etmesini istiyoruz''

Sadece rakamsal değişiklikler mi söz konusu, sosyal yardımlara ilişkin temel yaklaşımda da yenilik var mı?

''Kapsamı nasıl genişlettik. Normal şartlarda bordrolu çalışanları desteklenmesi mümkün değildi. Emeklilerin dul ve yetimlerini bu kapsama dahil ettik. Dolayısıyla kapsam da miktarlar da oldukça genişletildi. Ayrıca fatura ödeme destekleri de sağladık''

AYLIK BİN 250 LİRAYA KADAR DESTEK

Türkiye Aile Destek Programı'nda ödemeler ne kadar sürecek?

''Bu yardımların bir kısmı sürelidir, bir kısmı da süresizdir. Türkiye Aile Destek Programı birer yıllık dönemlerle program. Bir yılın sonunda duruma tekrar bakıp, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aylık 850 ila bin 205 lira arasında destek veriyoruz''


''EKİM AYI DESTEK ÖDEMELERİ BU HAFTA YAPILACAK''

Ekim ayı ödemeleri ne zaman yapılacak?

''Başlıyoruz, bu hafta itibariyle hesaplara yatırılacak''

ANAOKULU DESTEK ÖDEMESİ

Çocuklar konusunda bir destek de anaokulu için yürürlükte. Anaokulu destek ödemeleri başladı mı ve yararlanma koşulları nedir?

''İlk ödemeyi bu hafta yapacağız. Sadece vatandaşlarımızın çocuklarını okula kaydettirmeli yeterli. Biz çocuklarımız için ödemeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na yapacağız''

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DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİ

Doğalgaz Tüketim Desteği'nde de tutar artırıldı. Destek miktarı ne kadar oldu, yararlanma koşulları değişti mi?

''Bir ısı haritası oluşturduk. Bu haritaya göre 950-2 bin 500 lira arasında kademe kademe ödemesi yapıyoruz. Başvurular 5 Eylül'de başladı. Normal şartlarda ev sahibi olma gibi şartlar vardı. Bu kapsamı geniştettik, kiracılar da yararlanıyor. Kişinin, faturasını PTT'ye götürmesi yeterli. Sayısı belirledikten sonra ödemeler ekim-kasım gibi yapılacak''

Bir önceki Kabine toplantısı sonrasında açıklanan "Ulusal Hane Ziyareti" programı, ne içeriyor, hangi amaca yönelik-ne tür çalışmalar yürütülecek bu program kapsamında?

''Biz hizmetlerimizi talepten ziyade ihtiyaç odaklı olmaya çevirdik. Bu kapsamda "Ulusal Hane Ziyareti" bu dönemde en önemsediğimiz proje. Yardıma ihtiyacı olanları taramak ve tespit etmek. Hedefimiz 26 milyon, 26 milyon haneye ulaşmak istiyoruz. Bu kapsamda çıkan verilerle birlikte önümüzdeki yardımları daha hızlı ve etkin şekilde yapacağız''

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ

Üniversite öğrencilerine yılda 2 kez ulaşım desteği. Uygulama nasıl olacak?

''Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını, lisans ve 25 yaş altı olanlara, ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidiş-dönüş biletlerini biz karşılayacağız.

TEK YÖN İÇİN 500 LİRA

Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak. Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödemesi olacak. Ödemeler, vakıflarımız aracılığıyla öğrencilerimizin IBAN'larına yatırılacak.

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