Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Astana'da bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da CICA Zirvesi kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ekim 2022 13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Putin'in, zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı devam ediyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız