'Memurların yemek ücreti gerçekçi rakamlara yükseltilmeli'

Kamu Görevlilerine ödenen 2 ila 10 Lira arasında değişen yemek bedellerinin kabul edilebilir olmadığını söyleyen Öztürk; "Bu mağduriyet bir an önce giderilmeli, memurların yemek ücreti artırılmalı" dedi.

Yemek katkı ücretlerinin artırılmasının yanı sıra nakdi olarak tüm kamu görevlilerine verilmesi gerektiğini de ifade eden Öztürk; "Geçtiğimiz günlerde imzalanan Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü ile kamu kurumlarında çalışan işçilerin günlük yemek ücreti 17 TL'den 55 TL'ye çıkarıldı, özel sektör çalışanlarına ödenecek yemek yardımları da vergi dışında tutuldu. Fakat memurlara verilen bu ücrette herhangi bir iyileştirme yapılmadı. Her geçen gün artan yemek ücretleri karşısında bugün kamu görevlilerine ödenen ve simit-ayran almaya bile yetmeyen 2 ila 10 TL arasındaki yemek yardımı ne yazık ki komik bir hal almıştır.

Kamu işçilerinin yemek bedellerinin tamamı kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanırken, memurların aldığı yemek hizmet bedellinin ise gerçeklik ile bağdaşmayan 2 ila 10 TL gibi bir rakamının karşılanıyor olması kabul edilemez ve bir an evvel çözüme kavuşturulması gereken bir husustur.

Yaşanan bu mağduriyetlerin giderilmesi ve yemek yardımı ödeneklerinde uygulanan farklılığın sebep olduğu adaletsizliğin ortadan kaldırılması için yemek katkı ücretleri günün şartlarına uygun olarak gerçekçi rakamlara yükseltilmeli ve yemek hizmeti verilmeyen kamu çalışanlarına da bu bedel nakdi olarak ödenmelidir" dedi.

