Sağlık-Sen'den 'hemşireleri hedef alan' yazara suç duyurusu



Pusula Gazetesi'nin sahibi ve yazarı Ali Rıza Tığ'ın "Zonguldak, iki-üç ruh hastasının yönetebileceği şehir değil!" başlıklı yazısında sağlık çalışanlarını hedef aldığını belirten Sağlık-Sen, yazar hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"Toplumsal Ahlak Kuralları Hiçe Sayıldı"

Yapılan başvuruda, "Şüphelinin sahibi ve yazarı olduğu pusulagazetesi.com.tr isimli web sitesinde 09.10.2022 tarihinde "Zonguldak, iki-üç ruh hastasının yönetebileceği şehir değil!" başlığı ile paylaşılan yazıda "Günün Fıkrası: Özel sağlık sigortası!" başlıklı bölümünde sağlık çalışanlarını hedef alan, gayriahlaki ifadeler barındıran, toplumsal ahlak kurallarını hiçe sayan ifadeler kullanılmıştır" denildi.

Başvuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanmış müstehcenlik suçunun unsurlarını taşıyan bu yazı, herhangi bir yaş sınırı olmaksızın tüm kesimlerin ulaşabileceği şekilde yayınlanmıştır. Okurken dahi dehşete düşüren sözde fıkrada özne olarak bir hemşire ve bir doktor kullanılmaktadır. Hastayı, hastalığı, hemşiresi ve doktoru ile sağlık çalışanlarını aşağılayan, rencide eden bu yazı aynı zamanda genel ahlak kurallarını da hiçe saymaktadır."

"En Üst Sınırdan Cezalandırılmalı"

Hemşire mesleğinin kutsallığının tartışılamaz olduğu vurgulanan başvuruda, "Hiçbir meslek böyle çirkin bir yaklaşıma maruz bırakılamaz. Dikkat çekmek, daha fazla okunmak pahasına herhangi bir meslek grubunun aşağılanması ve rencide edilmesi kabul edilemez. Somut olayda şüpheli şahıs eleştiri hakkının ve düşünce açıklama özgürlüğünün sınırlarını fazlasıyla aşmıştır. Tabi ki kişiler ifade özgürlüğü kapsamında kendilerini diledikleri araçlarla ve diledikleri biçimde ifade edebilirler. Ancak ifade özgürlüğü başkalarının şeref ve haklarının ortadan kaldırılmasına imkan vermez ve bireylerin toplum içindeki saygınlıklarını sarsabilecek nitelikteki davranışları kapsamaz. Şüphelinin doktor ve hemşireleri hedef alan, hakaret içerikli bu yazısı nedeniyle en üst sınırdan cezalandırılması gerekmektedir" denildi.

Öte yandan Sağlık-Sen konuyla ilgili İletişim Başkanlığı, Basın İlan Kurumu ve Basın Konseyi'ne de başvuru yaparak, söz konusu yazar ve gazete hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

