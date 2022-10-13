Sosyal Konut Projesi'nde 15 doğru 15 yanlış

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesiyle ilgili kamuoyunda yanlış olarak ifade edilen doğru bilgileri açıkladı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesine ilişkin, "15 Doğru 15 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri" başlığıyla bilgiler paylaşıldı.

Bakanlık, başvuru koşulları ve sonrası için doğru bilinen yanlışları, şu şekilde derledi:

"1: Yanlış - Ev başvurusu yapan arsa için başvuramaz.

Doğru - Ev başvurusu yapan arsa ve iş yerine de başvurabilir.

2: Yanlış - Arsa taksitleri de memur maaş artışına göre artacak.

Doğru - Arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacaktır.

3: Yanlış - Arsada ödemeler kura çekildikten hemen sonra başlayacak.

Doğru - Hak sahipliği kurası çekildikten sonra arsa belirleme kurası gerçekleşecek, bankayla sözleşme imzalandıktan sonra peşinatın yatırıldığı tarihten itibaren 1 yıl sonra taksitler ödenmeye başlayacaktır.

4: Yanlış - Arsa başvurusunda aylık gelir durumu şartı bulunmuyor.

Doğru - İlk Evim Arsa projesinde de aylık gelir durumu 16.000 liranın altında olması şartı aranmaktadır. İstanbul için gelir şartı 18.000 liradır.

5: Yanlış - Arsa başvurularında da kontenjan bulunacak.

Doğru - Özel bir kontenjan ayrılmamıştır.

6: Yanlış - Aynı haneden eşler arsa ve iş yeri için başvuru yapabilir.

Doğru - Gençler hariç (18 yaşını doldurmuş) aynı haneden eşler başvuru yapamaz, yapması halinde tüm başvurular geçersiz sayılır.

7: Yanlış - Evi olan arsaya başvurabilir.

Doğru - Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin ve ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması gerekmektedir. İş yeri olan kimseler arsaya başvurabilir.

8: Yanlış - Hisseli konut, arsa ya da tarlası olan başvuramaz.

Doğru - Hisseli konut, arsa veya tarlası olanlar arsa başvurusu yapabilir. Apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

9: Yanlış - Arsa kurasında hak sahibi olanlar, arsa tahsisinin ardından istediği zaman konutunu yapmaya başlayabilir.

Doğru - Müstakil arsalar üzerine, arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır. Müşterek arsa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.

10: Yanlış - 2 yıl içinde arsaya ev yapılmamasının yaptırımı yoktur.

Doğru - İnşaat yapım süreleri ile ilgili şartlara uymayanlara tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın, ödemiş olduğu bir bedel var ise ödemiş olduğu bedelin yüzde 10'u kesilerek kalan meblağ iade edilir ve tahsisi geri alınır.

11: Yanlış - Arsayı alan ev yaparken TOKİ desteği olmayacak.

Doğru - Müstakil ev isteyenlere TOKİ proje, mimari, mühendislik desteği verecek, ancak, kendi projesini veya TOKİ'nin verdiği projeyi kullanarak evini kendi yapacak. Müşterek arsa alanlara, yine TOKİ proje, mimari, mühendislik desteği verecek, çoğunluk sağlanarak bina yapımını talep edenlere de TOKİ yapım desteği sağlayacak.

12: Yanlış - Arsa almaya hak kazanan kişi arsayı hemen satabilir.

Doğru - Arsa tahsis yapılan hak sahiplerine banka sözleşmesi akabinde ipotekli ve şerhli tapu tescilleri sağlanacak ve altyapı işlemleri tamamlandığında ise inşaat süreleri başlayacaktır. Kanun gereği 1. yılda inşaata başlaması ve inşaatını 2 yıl içinde tamamlaması ve borcun ödenmesi halinde ipotek ve şerh terkin edildikten sonra satışa engel bir durum kalmayacaktır.

13: Yanlış - İş yeri projesi için sadece nüfusa kayıtlı olduğu ilde başvuru yapılabilir.

Doğru - İş yeri başvurusunda projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırında faaliyette bulunuyor olması gerekmektedir.

14: - Yanlış - İlk iş yerim projesine herkes başvurabilir.

Doğru - İlk İş yerim Projesine başvurmak için Ustalık Belgesi, İş yeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Levhası e-Ticaret yapıldığına dair belgelerden herhangi birini gösterme şartı aranmaktadır.

15: Yanlış - Ev ve arsaya başvuran iş yeri için başvuramaz.

Doğru - Ev ve arsaya başvuran iş yeri için de başvurabilir. Ev ve arsa çıkan hak sahibi her ikisinden birini tercih etmek durumundadır ancak ev ve iş yeri ya da arsa ve iş yerinden ikisi birden alınabilir."