Adliye personelinin bilgisayarlarından ortaokulda teknoloji sınıfı oluşturuldu

Anadolu Adliyesi personelinin kullanımda olup 5 yıllık süresi dolan 200 masaüstü bilgisayar, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildi. Bu bilgisayarlardan 20'si de Cevizli Ortaokulu'na verilerek Bilişim Teknolojileri Sınıfı oluşturuldu.

Sınıfın açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Uğur Seçgin ve Cemil Sandıkçı, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Başsavcıvekili Seçgin, adliye personelinin kullandığı bilgisayarlarla oluşturulan sınıfla bilişim çağında, öğrencilerin eğitimine büyük katkı sağlanacağını belirterek, bundan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ise İstanbul Anadolu Adliyesinin devrettiği 200 bilgisayarı 15 kuruma dağıttıklarını ifade ederek, bilgisayarlarla okulların eksikliklerinin tamamlanmaya çalışıldığını söyledi.

Tüysüz, bu tür bilgisayar atölyelerini daha da ilerletip kodlama atölyelerine dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti.