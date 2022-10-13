Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetini yerine getirmek için Edirne'de kermes düzenlenecek

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Şehit Aileleri ve Gaziler Birimince, 17 Ekim Pazartesi günü Saraçlar Caddesi'nde düzenlenecek kermesten elde edilen gelir, lösemili çocuklara bağışlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, Şehit Ataş'ın vasiyetini yerine getireceklerini ifade etti.

Belediyeye bağlı müdürlüklerin, belediye meclis üyelerinin, üreten kadınların stant açacağını belirten Gürkan, vatandaşları kermese davet etti.

Ataş'ın, şehit olmadan bir süre önce çekilen videosunda, "Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde, bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın." vasiyetinde bulunduğu belirtildi.