Elinde 'muşta' olan öğrenciye müdahale eden antrenörün tutukluluğuna itiraz

Kuday'ın avukatı Tahir Dündar, "Müvekkilim çocuğa hiçbir şekilde ne bir tekme atmıştır ne de yaralama kastı ile hareket ederek herhangi bir müdahalede bulunmuştur. Müvekkilimiz tamamen sosyal medya baskısıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" dedi.



Olay, 9 Ekim'de akşam saatlerinde Kızıltepe İlçe Stadyumu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sahada futbol antrenmanı yapan spor kulübünün öğrencileri ile mahallede oturan Y.Ö. arasında tartışma çıkıp, kavgaya dönüştü. Durumu fark eden öğretmenler, araya girdi.



Bu sırada antrenör Cemil Kuday, Y.Ö.'nün elindeki muştayı almaya çalıştı. Kuday, muştayı vermeyip, direnen Y.Ö.'yü havaya kaldırıp, daha sonra yere bıraktı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Y.Ö.'nün ailesi, hastaneye götürdükleri çocukları için darp raporu alıp, antrenörden şikayetçi oldu.



Şikayet sonrası gözaltına alınan Cemil Kuday, ifadesinde, "Y.Ö.'yü tanımıyorum. Benim öğrencim değildir. Y.Ö. birkaç kişi ile birlikte benim öğrencilerime sataştı. Kendilerini birkaç kez ayırdım ancak Y.Ö. durmayarak sataşmaya devam etti. Elinde muşta vardı.



Ben onun elindeki muştayı almaya çalıştım. Muştayı çekerken çocuk o esnada muşta ile biraz havalandı. Muşta parmaklarından çıktıktan sonra çocuk yere düştü. Kesinlikle çocuğa yönelik herhangi bir darp eylemi gerçekleştirmedim. Kendisine tokat atmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.



MUŞTA POLİSE TESLİM EDİLDİ

Y.Ö.'nün elinde olduğu iddia edilen Muşta, Kuday'ın avukatı Tahir Dündar tarafından tutanakla polise teslim edildi. Kuday, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cemil Kuday'ın avukatı Tahir Dündar, tutukluluk kararına itiraz ettiklerini belirterek, muştanın silah olduğuna vurgu yaptı. Dündar, müvekkilinin hem beden eğitimi öğretmeni hem de futbol antrenörlüğü yaptığını belirterek şunları söyledi:



"40'a yakın öğrencisi ile beraber futbol antrenmanı yaparken sahanın bulunduğu çevredeki çocuklar tarafından müvekkilimizin öğrencisine bir saldırı gerçekleşiyor. Bu saldırı hem müvekkilimiz tarafından hem orada bulunan diğer antrenörler tarafından bertaraf ediliyor. Saldırı yine gerçekleşiyor.



Dışardan gelen çocuklar müvekkilimizin öğrencilerine karşı fiziki müdahalede bulunuyorlar. Bunun üzerine tekrar kavga ayrıldıktan sonra bu defa Y.Ö. eline muşta adı verilen bir silah alarak müvekkilimizin öğrencilerine saldırmaya başlıyor. Müvekkilimiz de kendi sorumluluğunda olan öğrencileri korumak adına Y.Ö.'den muşta silahını almaya çalışmıştır.



Almaya çalışırken gayri ihtiyari göstermiş olduğu refleksten kaynaklı biraz sert bir müdahalede bulunmuş olabilir fakat videodaki görüntülerde de görüleceği üzere müvekkilim kendi dibinde bulunan çocuğa hiçbir şekilde ne bir tekme atmıştır ne de yaralama kastı ile hareket ederek herhangi bir müdahalede bulunmuştur.



Tamamen o an müşteki çocuğun elinde bulunan muştayı almaya çalışmıştır. Hem müvekkilimizin beyanı hem de tanık ifadeleri, tamamen bizim beyanlarımızla örtüşmektedir. Müvekkilimiz tamamen sosyal medya baskısıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Verilen tutukluk kararına karşı itirazlarımızı hazırladık, ilgili mercilere ilettik"