711 bürokratın görevi ne zaman sona erer?
711 bürokratın görevi ne zaman sona erer?
Düşük oranlı kredi imkanı acele edin.
Düşük oranlı kredi imkanı acele edin.
Sponsorlu İçerik
Bakan Özer: Okula gidemeyen kız çocuğu kalmamış
Bakan Özer: Okula gidemeyen kız çocuğu kalmamış
Şentop'tan başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği açıklaması
Şentop'tan başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği açıklaması
Sosyal Konut Projesi'nde 15 doğru 15 yanlış
Sosyal Konut Projesi'nde 15 doğru 15 yanlış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Astana'da bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Astana'da bir araya geldi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun Plan ve Bütçe Komisyonunda
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun Plan ve Bütçe Komisyonunda
Bilgin: Asgari ücret enflasyonu aşacak, EYT kapsamlı olacak
Bilgin: Asgari ücret enflasyonu aşacak, EYT kapsamlı olacak
Üniversite yol yardımı 25 yaş altı lisans öğrencilerini kapsıyor
Üniversite yol yardımı 25 yaş altı lisans öğrencilerini kapsıyor
Altının gram fiyatı 999 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 999 lira seviyesinden işlem görüyor
Bekara ev vermeyen emlakçıya ayrımcılık yasağı ihlali cezası
Bekara ev vermeyen emlakçıya ayrımcılık yasağı ihlali cezası
Yolcuya yumruk atan İETT şoförünün sertifikası iptal edildi
Yolcuya yumruk atan İETT şoförünün sertifikası iptal edildi
Ataşehir'de kamyonetin çarptığı doktor hayatını kaybetti
Ataşehir'de kamyonetin çarptığı doktor hayatını kaybetti
'Bylock, Bank Asya ve SGK kaydı bulunan 8 şüpheliye gözaltı'
'Bylock, Bank Asya ve SGK kaydı bulunan 8 şüpheliye gözaltı'
Erdoğan'dan Astana'daki zirvede 'FETÖ ile mücadele' vurgusu
Erdoğan'dan Astana'daki zirvede 'FETÖ ile mücadele' vurgusu
CHP'li vekil TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu kırdı
CHP'li vekil TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu kırdı
İdlib şehidinin eşi Yargıtay'a üye seçildi
İdlib şehidinin eşi Yargıtay'a üye seçildi
AFAD'dan 'sermaye transferleri' haberlerine ilişkin açıklama
AFAD'dan 'sermaye transferleri' haberlerine ilişkin açıklama
İlk Evim İlk İş Yerim projesiyle 900 milyar liralık yatırım
İlk Evim İlk İş Yerim projesiyle 900 milyar liralık yatırım
Kiracıya fahiş zam şoku: 2 bin lira olan kiraya 8 bin TL istedi
Kiracıya fahiş zam şoku: 2 bin lira olan kiraya 8 bin TL istedi
Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor
Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor
Yargıtayın yeni seçilen üyelerinin görev yerleri belli oldu
Yargıtayın yeni seçilen üyelerinin görev yerleri belli oldu
Motorine 2 lira 13 kuruş indirim yapıldı
Motorine 2 lira 13 kuruş indirim yapıldı
TBMM Genel Kurulu, dezenformasyon yasası mesaisinde
TBMM Genel Kurulu, dezenformasyon yasası mesaisinde
'Meslek kanunu başlangıç, iyileştirmelerde daha iyi noktalara gelinecek'
'Meslek kanunu başlangıç, iyileştirmelerde daha iyi noktalara gelinecek'
Bakanlık FETÖ üyesi Cevheri Güven'in iadesini istedi
Bakanlık FETÖ üyesi Cevheri Güven'in iadesini istedi
Eczanelerin ilaçlardan aldığı kar payı yükseltildi
Eczanelerin ilaçlardan aldığı kar payı yükseltildi
Kırmızı ete zam var mı? Federasyon Başkanından açıklama
Kırmızı ete zam var mı? Federasyon Başkanından açıklama
Öğretmen ve öğrenciler için umre kayıtları başladı
Öğretmen ve öğrenciler için umre kayıtları başladı
Putin'in Türkiye önerisine Bakan Dönmez'den yanıt
Putin'in Türkiye önerisine Bakan Dönmez'den yanıt
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Özer: Okula gidemeyen kız çocuğu kalmamış

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullaşma oranlarıyla ilgili verileri güncellediklerini belirterek, 'Gördük ki ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 95'in üzerine çıkmış. 2000'li yıllarda kız çocuklarının ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 39,02 idi. Bugün yüzde 94,66. Yani yüzde 95. İlkokuldaki okullaşma oranı bugün yüzde 99,63, yüzde 100'e gelmiş. Okula gidemeyen kız çocuğu kalmamış. Ortaokulda yüzde 99,44. Lisede yüzde 95,06' dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 13 Ekim 2022 15:42
Yazdır
Bakan Özer: Okula gidemeyen kız çocuğu kalmamış

Bakan Özer, bakanlıkta düzenlenen 'Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS)' tanıtım töreninde konuştu. Özer, ÖDS ile ilk kez herkese bireyselleştirilmiş sistem sunulduğunu belirterek, "Herkese aynı kaynak değil, bireyselleştirilmiş bir destek mekanizması sunan ve uzun yıllardır eğitim camiasının da özlemle beklediği bir sistem çok kısa sürede hayata geçirildi. Bu daha başlangıç, sürekli sistem güçlenecek. Yeni eklentilerle her ay güncellemelerle çok daha ileri noktaya doğru sistemimizi evireceğiz. Sistemimiz tüm ortaokul öğrencilerine, tüm lise öğrencilerine tüm açık ortaokul ve açık lise öğrencilerine ve öğretmenlerimize açık. Bakan yardımcımız ile de görüştük; bu sistemi aynı zamanda mezun olup YKS'ye girmek isteyen tüm öğrencilerimize de açacağız" diye konuştu.

'İLKOKULDAKİ OKULLAŞMA ORANI BUGÜN YÜZDE 99,63'

Bakan Özer, bugünlerde bazı basın yayın organlarında '800 bine yakın kız çocuğunun eğitimle ilgili sıkıntıları var. Milli Eğitim Bakanlığı kız çocuklarının eğitimine engel olmaktan çıksın' gibi kız çocuklarının okullaşma oranlarıyla ilgili spekülasyonlar gördüklerini söyledi. Özer, "Bu haberlerin hiçbirisinin veri karşılığı yok. Biz de verilerimizi güncelleyelim istedik. Bilgileri güncellerken, mevcut durumdan daha iyi durumda olduğumuzu gördük. Mesela ben tüm konuşmalarımda 'ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 44'ten yüzde 90'a çıktı' diyordum. Gördük ki ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 95'in üzerine çıkmış. 2000'li yıllarda kız çocuklarının ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 39,02 idi. Bugün yüzde 94,66. Yani yüzde 95. İlkokuldaki okullaşma oranı bugün yüzde 99,63. Yüzde 100'e gelmiş. Okula gidemeyen kız çocuğu kalmamış. Ortaokulda yüzde 99,44. Lisede yüzde 95,06" dedi.

'AMACIMIZ YÜZDE YÜZE ULAŞTIRMAK'

Bakan Özer, açık öğretime de baktıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Açık öğretimde, ortaokulda 142 bin 326 öğrenci kayıtlı. Bu kayıtlar sürekli değişiyor ama garip bir şekilde 18 yaş altı ve üstü ayrımı yapılmamış. 18 yaş altı ortaokulda açık öğretimde okuyan kayıtlı öğrencilerin sayısı 7 bin 744. Yani 134 bin 552 kişi 18 yaş üstü. Burada da bir problem yok. Açık lisedeki kayıtlı öğrenci sayısı 1 milyon 112 bin 765. Bunun 18 yaş altı sayısı 232 bin 152 öğrenci. Diğer yetişkin nüfusa hitap eden sayı ise 880 bin 613. Açık lisedeki 18 yaş altı 232 bin 152 öğrencinin ne kadarı kız öğrenci diye baktım, sayı 111 bin 739. Şu anda eğitim çağı nüfusunda bulunup da örgün eğitime; açık ortaokul ve açık liseye ve mesleki eğitim merkezine kayıtlı olmayan öğrenci sayısı 250 binin altına düştü. Bunların içerisinde kız çocukları da var, erkek çocukları da var. Demek ki hiçbir problem yok. Yeni dönemde Bakanlık olarak amacımız o yüzde 95,06'yı yüzde 100'e ulaştırmak. Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde de ayrı bir birim kurduk tek tek ulaşacağız. Liseye niye kayıtlı olmadığıyla ilgili kendileri ile irtibat kuracağız ve kendisine en uygun seçenek hangisiyse örgün eğitim mi, açık öğretim mi, mesleki eğitim mi kendisine bu konuda bilgi verip gerekli entegrasyonun sağlanmasına çaba sarf edeceğiz. Bizim derdimiz, son 20 yılın derdi bu ülkenin çocuklarının eğitimle buluşmasını sağlamak" diye konuştu.

Bakan Özer, eğitime verdiği destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduklarını dile getirerek, "Bu yılki bütçemiz ek bütçeyle beraber 300 milyarı geçti. İnanılmaz rakamlara doğru çıkmaya başladı" dedi.

'1,5 MİLYAR OKULLARDA KULLANILMAYI BEKLİYOR'

ÖDS ile eğitim sisteminin yeni bir evreye taşındığını vurgulayan Özer, "140 milyon yardımcı kaynağı çocuklarımıza ulaştırdık. 153 milyon ders kitabı gitti. Bu ay 20 milyon yardımcı kaynağı da öğrencilerimize yetiştireceğiz. Dolayısıyla 160 milyona ulaşacak. Ders kitaplarından daha fazla yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Ayrıca 57 bin 108 okulun tamamına 4,5 milyar lira bütçe gönderdik. Kullanılan miktar 3 milyar lira. 1,5 milyar şu anda öğretmenlerimizin kullanması için bekliyor. Bakın ne güzel günlerdeyiz. Normalde okul yöneticilerinin para istemesi lazım, dememiz lazım ki 'Bütçemiz el vermiyor'. Biz diyoruz ki 'Size kullandığınızdan daha fazlasını veriyoruz'. Yıl sonuna kadar bu paralar kullanıldığı zaman okulların imkanları çok daha farklı noktalara gelecektir" diye konuştu.

'EĞİTİM SİSTEMİMİZİ YENİ BİR EVREYE TAŞIMIŞ OLDUK'

Bakan Özer, ÖDS ile yardımcı kaynak olayını farklı bir noktaya taşıdıklarını belirtip, "Yardımcı kaynaklarda herkese aynı kaynağı gönderirken burada bireyselleştirilmiş bir kazanım ölçme ve bu kazanım eksiklerine göre telafi etme mekanizmasını ilk defa ortaya koymuş oluyoruz. Öğretmenlerimiz de ilk kez hem okuldaki süreçleri hem destekleme yetiştirme kurslarındaki süreçleri hem LGS, YKS ile ilgili performans süreçlerini bizzat takip edebilme imkanına kavuşmuş oldu. Öğretmenlerimiz artık öğrencilere internet ortamında ödev gönderme, ödevleri alma, değerlendirme, eksikliklere göre yardımcı mekanizmalar üretebilme imkanına kavuşmuş oldu. İşte, bu mekanizmayla özellikle okullar arası başarı farkının azaltılması, okullardaki eğitimin niteliğinin artırılmasıyla ilgili eğitim sistemimizi yeni bir evreye taşımış olduk. Öğretmenlerimizden, öğrencilerimizden gelecek olan yeni beslemelerle sürekli bu sistemi evrimleştireceğiz. Sürekli daha iyi noktaya taşıyacağız" dedi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Öğretmenlere verilen katkı parasıyla yapılacak 'Öğretmenler Ortaokulu' protokolü yapıldı
Öğretmenlere verilen katkı parasıyla yapılacak 'Öğretmenler Ortaokulu' protokolü yapıldı
'Meslek kanunu başlangıç, iyileştirmelerde daha iyi noktalara gelinecek'
'Meslek kanunu başlangıç, iyileştirmelerde daha iyi noktalara gelinecek'
Bakan Özer, Öğretmenlik Kariyer sınavına başvuranların sayısını açıkladı
Bakan Özer, Öğretmenlik Kariyer sınavına başvuranların sayısını açıkladı
Bu lisenin süs bitkisinden kazancı dudak uçuklatıyor
Bu lisenin süs bitkisinden kazancı dudak uçuklatıyor
Bakan Özer: Eğitim sistemimiz 150'ye yakın ülkenin nüfusundan çok daha büyük
Bakan Özer: Eğitim sistemimiz 150'ye yakın ülkenin nüfusundan çok daha büyük
Adrese teslim öğretim görevlisi ilanının sınavına bir kişi girecek
Adrese teslim öğretim görevlisi ilanının sınavına bir kişi girecek

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine açıklık getirdi

Danıştay 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine açıklık getirdi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne "araştırma görevlisi" kadrosuna alım yapılmasına ilişkin sınavda davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davayı karara bağladı.
Bakanlık kadrosunda olmayanlara üretimi teşvik primi ödenemez

Bakanlık kadrosunda olmayanlara üretimi teşvik primi ödenemez

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığında sadece "kadro ve pozisyonlarında bulunan personele" üretimi teşvik priminin ödenebileceğine ilişkin düzenlemenin hukuka uygunluğu İDDK kararı ile kesinleşti.
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

https://www.ataaof.edu.tr
Memurlar ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Memurlar ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Memurlar, 657 sayılı Kanun kapsamında belirtilen durumlarda ücretsiz izin kullanabilmekte, ancak ücretsiz izin kullanırken memur kadrosundaki hak ve yükümlülükleri açısından ilişikleri devam etmektedir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sendika, asacağı afiş için önceden kurumdan izin almak zorunda mı?

Sendika, asacağı afiş için önceden kurumdan izin almak zorunda mı?

Danıştay İDDK, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan ve tüm TRT teşkilatına gönderilen DUYIRUDA yer alan "Asılacak her türlü materyal, merkezde Koruma ve Güvenlikten Sorumlu Müdürlük yetkililerince, taşra teşkilatlarımızda Destek Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcılığı yetkilileri tarafından kontrol edildikten sonra asılabilecektir." İbaresinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
İş Kanununa göre çalışanlar yeşil pasaport alabilir mi?

İş Kanununa göre çalışanlar yeşil pasaport alabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, özelleştirilen Bankada çalışmaya devam eden bir kamu görevlisinin yeşil pasaport almasının hukuken mümkün olmadığı gerekçesi ile davayı reddeden Danıştay Onuncu Dairesinin 25/02/2021 tarih ve E:2018/4460, K:2021/789 sayılı kararını onadı.
Adrese teslim öğretim görevlisi ilanının sınavına bir kişi girecek

Adrese teslim öğretim görevlisi ilanının sınavına bir kişi girecek

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda yer alan özel şartlardan dolayı yazılı sınava bir kişi davet edildi!
'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kurulmasına baro dava açabilir mi?

'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kurulmasına baro dava açabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bir baro tarafından İstanbul İlinde Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına dair 20/08/2020 tarih ve 2844 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının iptali istemine ilişkin davayı sonuçlandırdı.
Adli Yargı Yazı İşleri Müdürlüğü sınavına açılan dava sonuçlandı

Adli Yargı Yazı İşleri Müdürlüğü sınavına açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Adli Yargı Yazı İşleri Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınavına karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Belediye başkanının cezai sorumluluğu hakkında önemli karar!

Belediye başkanının cezai sorumluluğu hakkında önemli karar!

Belediye başkanının cezai sorumluluğu hakkında önemli karar!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ekim 2022
Bakanı Bilgin Ortak Paylaşım Forumu'nda, sorularını yanıtladı

Bakanı Bilgin Ortak Paylaşım Forumu'nda, sorularını yanıtladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili "Enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız." dedi. Bakan Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından dördüncüsü Divan Kuruçeşme'de düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda, programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Emel Sayın'dan beklenmedik açıklama!

Emel Sayın'dan beklenmedik açıklama!

Usta sanatçı Emel Sayın'dan yıllar sonra bomba gibi bir itiraf geldi. Ünlü Yeşilçam güzeli Sayın estetik hakkında yaptığı açıklamayla herkesi şaşırtmayı başardı. "Estetiğe karşı mısınız?" sorusu üzerine hakkında bilinmeyen bir detayı ilk kez açıkladı.