711 bürokratın görevi ne zaman sona erer?

Cumhurbaşkanlığı seçimini Millet İttifakı'nın kazanması halinde 711 üst düzey bürokratın tamamının görevinin kendiliğinden sona erip ermeyeceği kamuoyunda tartışılmaktadır.

Bazı kişiler, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı eki I sayılı cetvelde görev unvanları belirtilen 711 bürokratın görevininyeni Cumhurbaşkanının seçildiği gün sona ereceğini belirtirken bazıları ise sona ermeyeceğini belirtmektedir.

3 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4. maddesi şu şekildedir:

"Madde 4 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alanların görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların görevi de sona erer. Ancak bunlar, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam eder. Görev süreleri sona erenler, yeniden atanabilir. Bunlar, görev süreleri sona ermeden de Cumhurbaşkanınca görevden alınabilir."

3 nolu CBK açık bir şekilde, CBK'ya ekli (I) sayılı cetvelde yer alanların görev süresinin, Cumhurbaşkanının görev süresinin sona ermesi halinde otomatik olarak sona ermesini öngörmüştür.

Buna göre, Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, ekli (I) sayılı cetvelde yer alan 711 bürokratın görev süresi de sona erecektir.