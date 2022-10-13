Aktardan alınacak her şey Actarco ile 1 günde kapında

Dünyada Koronavirüs vakalarında görülen artış ve sonbahar ayının yaklaşmasıyla bağışıklığını güçlendirmek isteyenler çareyi aktar aktar dolaşarak arıyor. Aktarco ise aktardan tek tıkla şifalı bitkileri bir günde kapınıza getiriyor.

Sağlıklı yaşam rutinlerine Anadolu topraklarının şifalı bitkilerini katmak isteyenler en taze ve sağlıklı aktar ürünlerine Aktarco ile ulaşabiliyor. Güvenilir ve hızlı bir alışveriş deneyimi sunan Aktarco'da; şifalı bitkiler, yedi kıtadan özenle toplanan baharatlar, macun çeşitleri, kuru meyveler, şifalı su, atom çayı, doğal taş çeşitleri, dermokozmetik ürünler ile doğal sabunlar gibi bitkisel ürünleri bulmak mümkün.



Aktardan bulamadım diye üzülme Aktarco'ya tıkla

60 yıllık dede mesleğini online ortama taşıyan Aktarco, en güvenilir aktar sitesi olmak için beş yıldır Ar-Ge çalışmaları yapıyor. Doğaya saygılı sürdürülebilir üretim anlayışı ile dikkat çeken Aktarco, ürünleri doğru yöntemlerle işledikten sonra sağlıklı ve steril saklama koşullarına sahip en kaliteli ürünleri kapınıza getiriyor. Bağışıklığını güçlendirmek ve şifalanmak isteyenler, geniş ürün çeşitliliğine sahip olan Aktarco'da, iyiliğe ve sağlığa en doğal yöntemlerle ulaşabiliyor.



Şifa kaynağı atom çayı artık Aktarco'da

Soğuk algınlığından, sindirim sistemi rahatsızlıklarına kadar pek çok hastalığa şifa olan atom çayı da artık Aktarco'da. İçerisinde karanfil, zerdeçal, karabiber, zencefil, tarçın, havlıcan, yenibahar, hibiskus, kuşburnu ve hint cevizi gibi şifalı bitkiler bulunduran atom çayını yılın her döneminde tüketebilirsiniz.

