Putin'in nükleer tehdidine Stoltenberg'den yanıt
Stoltenberg: "Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Yılmayacağız. Nükleer silahların kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek, ciddi sonuçlara yol açacaktır."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ekim 2022 17:48
Stoltenberg: "Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Yılmayacağız. Nükleer silahların kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek, ciddi sonuçlara yol açacaktır."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız