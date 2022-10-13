Sosyal medya düzenlemesinde kritik madde kabul edildi
Sosyal medya düzenlemesinin tepki çeken 29'uncu maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Söz konusu madde ile gerçeğe aykırı bilgi yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Ekim 2022 18:10
Dezenformasyonla mücadeleyi amaçlayan 40 maddelik yasa teklifinin Meclis'teki görüşmeleri sürüyor.
Düzenlemede yer alan ve iktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren 29'uncu madde AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.
Söz konusu madde, gerçeğe aykırı bilgi yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.
Madde ile yeni bir suç da tanımlanıyor. Türk Ceza Kanunu'na dezenformasyonla ilgili "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu eklenmiş olacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız