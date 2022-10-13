PIKTES'ten okullara dağıtılan eğitim materyali setleriyle ilgili açıklama

PIKTES Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, proje kapsamında 2 bin adet eğitim materyali setinin okullarda kullanılmak üzere yüklenici firma tarafından dağıtıldığı belirtildi.

Eğitim materyali setlerinin her birinin içeriğinde akıl zeka oyunlarının bulunduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Okul yönetimleri tarafından yapılan kontrollerde dağıtılan 2 bin set içinde toplam 9 zeka oyununda uygunsuz içerik tespit edilmesi üzerine 2 bin setin tamamı derhal toplatılmıştır. Yüklenici firma hakkında sözleşmeye aykırılık nedeniyle gerekli işlem başlatılmıştır."

Öte yandan konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının da soruşturma başlattığı öğrenildi.