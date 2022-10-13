Üniversiteden 'askıda otobüs bileti' uygulaması

Öğrencilerinin bütçelerine katkı sağlamak adına ücretsiz yemek uygulamasının ardından başlatılan "Askıda Otobüs Bileti" uygulaması hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. İdris Demir, öğrencilerimizin derslerine yoğunlaşarak nitelikli birer mezun olmalarını önemsediklerini ve bu nedenle öğrencinin menfaatine olan tüm projeleri desteklediklerini söyledi.

Öğrencilerin eğitim dönemlerini kapsayan 1 Kasım 2022-2 Ocak 2023 ile 6 Şubat-4 Haziran 2023 tarihleri arasındaki zaman diliminde Batman Belediyesi otobüslerine geçerli 100 biniş hakkı içeren "Askıda Otobüs Bileti" desteğinin Batman Üniversitesi Koruma ve Geliştirme Vakfı tarafından hayata geçirileceğini anlatan Rektör Demir sözlerine şu şekilde devam etti: "Öğrencilerimizin final sınavlarının son gününe kadar devam eden ve ders dönemlerini kapsayan süreçte bu destek ihtiyaç sahibi öğrencilerimize sağlanacaktır. Öğrencilerimizin ulaşım ihtiyacını karşılamak isteyen hayırseverlerimiz Batman Üniversitesi Koruma ve Geliştirme Vakfı hesabına her bir öğrenci için 480 TL yatırarak destek sağlayabileceklerdir."

Rektör Demir: "Ciğerparelerimizin Her İhtiyacı Bizim Önceliğimizdir"



Birden fazla öğrenciye de destek vermek isteyenlerin bağış dekontuna destek vermek istedikleri öğrenci sayısını yazarak belirtmeleri halinde daha fazla öğrenciye de ulaşılacağını belirten Rektör Demir, "Ciğerparelerimizin her ihtiyacı bizim önceliğimizdir." dedi. Öğrenci odaklı çalışmaların durmadan devam edeceğini kaydeden Rektör Demir, geleceğimizin emanetçisi olan öğrencilerimiz için durmadan çalıştıklarını, yeni projeler ürettiklerini sözlerine ekledi.

