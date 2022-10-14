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14 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları

14 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2022 00:02
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14 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı (Meclisi) Başkanı Zandanshatar Gombojav ile bir araya gelecek.

(TBMM/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığı ile THY arasında engelli, gazi, malul, gazi ve şehit yakınlarının seyahatlerini kolaylaştırmayı öngören protokol imza törenine katılacak.

(İstanbul/15.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Sıfır Atık Festivali'nin açılışına iştirak edecek.

(Kocaeli/10.00)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmcilerle buluşacak, Mezopotamya Lezzetleri Atölyeleri'ne katılacak, Yöresel Türküler Konseri'ni ve Kürk Mantolu Madonna Tiyatro Oyunu'nu izleyecek.

(Diyarbakır/13.30/17.30/19.00/20.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Standartlar Günü Uluslararası Standardizasyon Zirvesi ile Easycep Yenileme Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/14.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları programı ile Hibe Tohum Dağıtım Töreni'ne iştirak edecek.

(Uşak/10.00/14.00)

KAPAT [X]

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını, ekim ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı ücretli çalışan istatistiklerini, eylül ayı konut satış verileri ile tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı çerçevesinde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.45)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışı ile "Küresel Belirsizlik Çağında İstikrarlaştırıcı Güç Türkiye Konferansı"na katılacak.

(Kahramanmaraş/10.30/11.15)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Siirt Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşacak, Şeyh Faraç Camisi'nin açılışında cuma namazını kıldıracak ve hutbe verecek, Erkek Hafızlık İcazet Programı'na ve Remziye Batğı Erkek Kur'an Kursu açılışına iştirak edecek.

(Siirt/10.00/11.30/12.03/14.30/17.00)

3- Anadolu Ajansı tarafından AA Genel Müdürlüğü'nde "Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu" düzenlenecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Ampute Futbol Milli Takımı kabul edecek, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.30/14.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçıyla başlayacak.

(Antalya/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasının ilk maçında Boluspor, Altaş Denizlispor'u konuk edecek.

(Bolu/20.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji mücadelesiyle başlayacak.

(Ankara/19.00)

- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 2. haftası iki maçla başlayacak.

5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00)

6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftası Arkas Spor-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İzmir/14.00)

7- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. Tur ilk maçında Antalya Konyaaltı Belediyespor, Yunanistan'ın AESH Pylea takımını konuk edecek.

(Antalya/18.00)

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