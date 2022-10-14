TBMM'den geçti! Sosyal medyada yalan haber yayana hapis

Sosyal medyada yalanlarla algı yönetimi yapılmasının önüne geçecek düzenleme Meclis'ten geçerek yasalaştı. Buna göre halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. İnternetten yayın yapan kuruluşlar, basın kanunu kapsamına alınarak yeni haklara kavuştu.

GERÇEĞE AYKIRI HABERE HAPİS

Buna göre halk arasında endişe, korku veya panik oluşturma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayın yapan kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Madde ile yeni bir suç da tanımlanıyor. Türk Ceza Kanunu'na dezenformasyonla ilgili "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu eklenmiş olacak.

İNTERNET SİTESİNDE ÇALIŞANLAR BASINA TABİ OLDU

Düzenleme ile internetten yayın yapanlar Basın Kanunu kapsamına alındı. Bu sayede haber siteleri artık resmi ilan alabilecek. Çalışanlarına da basın kartı verilebilecek. İnternet haber sitelerinde, bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarihin, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde belirtilmesi de zorunlu oldu.

ÇOCUKLARA KORUMA KALKANI

Çocuklar ve gençler maruz kalmamaları gereken içeriklere karşı da korunacak. Bu konuda erişim sağlayıcılara ek sorumluluklar verildi.

Çocukların cinsel istismarı, anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlara ilişkin internet içeriklerini paylaşanlara ait bilgileri paylaşmayan sosyal ağ sağlayıcılarına, erişim engelinin yanısıra reklam yasağı da uygulanacak.