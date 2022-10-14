Avrupa futbolunda Türk gecesi!

Ülke puanına şiddetle ihtiyaç duyduğumuz sezonda dört dörtlük futbol gecesi. Türk takımlar Avrupa kupalarında 4 maçı da kazandı, ülke puanı yeniden yükselişe geçti.

TRABZONSPOR - AS MONACO: 4-0

AS Monaco, Avrupa kupaları tarihinin en ağır yenilgisini Trabzonspor'dan aldı! Abdullah Avcı'nın takımı Beşiktaş deplasmanı öncesi sezonun en iyi futbolunu oynadı.

Bordo-Mavililer, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında Ligue 1 ekibi Monaco'yu 4-0 gibi farklı sonuçla yenerek gruptaki iddiasını sürdürdü. Karadeniz ekibi deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın rövanşını da almış oldu.

Karşılaşmanın 44. dakikada Sarr'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Fırtına, 48. dakikada Hugo, 57. dakikada Bardhi, 69. dakikada Trezeguet'in golleriyle maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Gruptaki 4. hafta sonunda 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya yükselten Karadeniz ekibi, 2. sıraya yükselerek iddiasını sürdürdü.

BALKKANİ - SİVASSPOR: 1-2

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nun 4. haftasında Demir Grup Sivasspor, Kosova temsilcisi Ballkani'yi deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. Yiğido'ya 3 puanı getiren golleri 2. yarıda Hakan Arslan ve Angielski attı.

Maça 2. yarıda giren 36 yaşındaki Hakan Arslan, 72'de Gradel'in ortasına kafayı vurdu ve geri dönüş fitilini yaktı. Rıza Hoca'nın değişiklikleri sonuç vermeye devam etti. Yatabare'nin yerine oyuna giren Agnieski 82'de 3 puanı getiren golü attı.

Evinde aynı rakibe 3-4 mağlup olarak kalp kıran Kırmızı-Beyazlılar rövanşı alarak puanını 7'ye yükseltti. Grupta 4. haftanın bir diğer kazanan CFR Cluj 5. haftada Sivas'a gelecek. Rıza Çalımbay'ın takımı o maçı da kaybetmezse gruptan çıkmaya çok yaklaşacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - RİGAS FS

Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki 4. maçında Letonya'nın Rigas FS takımını 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Başakşehir'deki maçta açılışı Deniz Türüç'le yapan Turuncu-Lacivertliler'de Stefano Okaka 2 gol attı.

Hearts'ı deplasmanda 0-4, Fiorentina'yı evinde 3-0 yenen Emre Belözoğlu'nun takımı puanını 10'a yükseltirken kalesinde hiç gol görmedi.

AEK LARNACA - FENERBAHÇE: 1-2

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe 4. haftada 10 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı-Lacivertliler Kadıköy'de 2-0 mağlup ettiği AEK Larnaca'yı deplasmanda da 1-2'yle geçti, galibiyet golü Michy Batshuayi'den geldi.

Belçikalı yıldız Avrupa'daki 4. maçında 3. golünü attı. Enner Valencia'nın kaçırdığı penaltı ise nazar boncuğu oldu. Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisinden 2 maçta 6 puan alan Fenerbahçe 5. maçında Fransa'nın Rennes takımını Kadıköy'de ağırlayacak.

JORGE JESUS MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Bizim için önemli olan bu gruptan çıkmayı garantilemekti. Buradan alacağımız bir galibiyetin gruptan çıkmayı garantilemek anlamına geleceğini biliyorduk." dedi.

AEK Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, bekledikleri gibi zor bir maç olduğunu belirterek, "Bizim için önemli olan bu gruptan çıkmayı garantilemekti. Buradan alacağımız bir galibiyetin gruptan çıkmayı garantilemek anlamına geleceğini biliyorduk. Şimdi Rennes ile grup birinciliği için mücadele vereceğiz." dedi.

Galibiyet için takımını tebrik eden Jesus, taktik ve defansif anlamda çok kuvvetli olduklarını, ikinci yarıda daha fazla gol atabileceklerini kaydetti. Jesus, "Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında aldığı üst üste galibiyetler, kulübün Avrupa kulüpler sıralamasındaki pozisyonunu da yukarıya çıkartıyor. Bu sadece Fenerbahçe için önemli değil, Türk futbolunun ülkeler sıralamasında daha yukarda olması gerekiyor. Biz ve bizim gibi Avrupa liginde yarışan diğer Türk takımları da bunun için mücadele veriyoruz." diye konuştu.