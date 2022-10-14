Uşak'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Uşak'ta otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2022 09:36
23 yaşındaki O.Y. yönetimindeki 45 otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Güre köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden 45 yaşındaki A.U. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Umut Yeğen ve Ayşe Aktürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki ağır yaralanan S.A. ile hafif yaralı sürücü O.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Yeğen ve Aktürk'ün cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız