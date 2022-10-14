Yeni bir yatırım bankası daha kuruluyor
Yeni bir yatırım bankası daha kuruluyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu "Q Yatırım Bankası A.Ş." unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2022 09:38
Konu ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
BDDK, 500 milyon TL kuruluş sermayeli Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurulmasına onay verdi.
Kurucu ortaklar arasında Ali Ercan, Bien Finans Faktoring , Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret , Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Q Yatırım Holding bulunuyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız