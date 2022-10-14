Motorine zam geliyor...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Kaynak : NTV
Eklenme : 14 Ekim 2022 10:02
MOTORİNE ZAM GELİYOR
NTV'nin aktardığı habere göre;15 Ekim cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 99 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,36 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,60 liradan satılıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız