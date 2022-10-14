Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Sokak ortasındaki mezarı görenler durup dua okudu, gerçek ise bambaşka çıktı

Elazığ'da sokak ortasındaki mezarı gören vatandaşlar hayrete düştü. Bazıları türbe sanıp başında dua okurken bazıları ise anlam veremedi, olayın aslı ise bambaşka çıktı. Esnaflar, sokak üzerinde devam eden restorasyon çalışmalarında ortaya çıkan topraktan espirisine mezar yaptı. Esnaflar daha sonra kaldırım taşını diktiği mezarın başında dua etti. Bunu gören bazı vatandaşlar esnafa eşlik ederek dua ederken bazıları ise olan biteni uzun süre bakarak anlam vermeye çalıştı.