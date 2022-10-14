Sayıştay'dan 26 Üniversiteye hülle atama yapmayın uyarısı

Üniversitelerde liyakat dışı atamalar her boyutuyla ne yazık ki hız kesmeden devam ediyor. Yıllardır gündeme getirdiğimiz sınavsız şube müdürleri atamalarında bir azalma olmasını ümitle beklerken, Sayıştay Denetimlerinde ortaya çıkan durumlar bize aksi durumların halen yaşandığını gözler önüne seriyor.

2021 yılında yapılan denetimlerde 26 devlet üniversitesinde Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Sekreteri kadrolarının hülle tabir ettiğimiz yöntemle kullanılarak "sınavla ataması yapılması gereken" Şube Müdürlüğü kadrolarına sınavsız atama yapıldığı tespit edilmiştir.

Sayıştay denetimleri sonrası kamu zararı gibi durumlar ortaya çıksa da, mevzuatta engelleyici bir hüküm bulunmadığı için bu durumun artması kaçınılmaz olmaktadır.

Bu nedenle, üniversitelerde liyakatı tesis etmek için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından görevde yükselme yönetmeliğinde acilen düzenleme yapılması elzem bir duruma dönüşmüştür.

İŞTE O DENETİM RAPORLARI

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

Fırat Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

Giresun Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

İnönü Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

Niğde Ömerhalis Demir Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

Sakarya Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

Samsun Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

Siirt Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi denetim raporu için TIKLAYINIZ.



