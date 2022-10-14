Çevreci kaymakamın gözde ulaşım aracı, makamına gidip geldiği bisikleti

- Konya'nın Seydişehir ilçesi Kaymakamı Deniz Pişkin:

- "Hava durumunun uygun olduğu zamanlarda, bir yere acil ulaşmam gerekmediği durumlarda, özellikle evden işe, işten eve bisikleti tercih ediyorum"

- "Seydişehir bisiklet farkındalığı yüksek bir ilçe, alışkanlık yaygın. Haliyle insanlar günlük hayatta bisikleti çok iyi kullanıyorlar. Beni ilk gördüklerinde biraz yadırgasalar da şimdi alıştılar"

Bisiklete ilgisi çocukluğuna dayanan 45 yaşındaki Pişkin, hobisi olan bisikleti bir yıldır Kaymakam olarak görev yaptığı Seydişehir'de de ulaşım aracı olarak kullanıyor.

Kaymakamlık makamına yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki konutuna çoğunlukla makam aracı yerine bisikletiyle gidip gelen Pişkin, çevreye duyarlılığıyla da takdir topluyor.

Pişkin, AA muhabirine, bisiklet kullanmayı hayatı boyunca hep sevdiğini söyledi.

Bu hobiyi "bisiklet şehri" Konya'da sürdürmekten memnuniyet duyduğu belirten Pişkin, "Daha önce çalıştığım bölgelerde zaman zaman coğrafyanın bisiklet kullanımına izin vermediğini, insanların isteseler de bisiklet imkanından mahrum kaldıklarını gördüm. Ama Seydişehir ve Konya bu anlamda bisiklet alışkanlığı için çok ideal yerler. Ova diyebileceğimiz geniş alanlar var. Şehir içi trafik ve coğrafya bu anlamda insanlara fırsat tanıyor." ifadesini kullandı.

Pişkin, Konya'nın Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Seydişehir'le ilgili de bir özellik var. Türkiye'de ilk bisiklet yolunun yapıldığı ilçe Seydişehir'dir. Biz Seydişehirliler olarak bundan gurur duysak da bunun hakkını verecek nitelikte bisiklet alışkanlığının yaygınlaştırılması için bisiklet yollarının genişletilmesi, uzatılması ve çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum. Bu da bir ev ödevi olarak kendimize verdiğimiz bir mesajdır. Seydişehir'de gerçek manada bisiklet bir ulaşım aracı. Bundan memnuniyet duyuyorum. Fakat bisikletlilere daha çok imkan tanınması ve bisikletin gündelik hayat içerisinde daha çok yer tutabilmesi için yapmamız gereken işler var."

- "Gerçek manada çevre dostu bir ulaşım aracı"

Bisiklet kullanımının yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, çevre bilinci oluşturmak için genellikle işe bisikletiyle gidip geldiğini vurgulayan Pişkin, şöyle devam etti:

"Özellikle hava durumunun uygun olduğu zamanlarda, bir yere acil ulaşmam gerekmediği durumlarda, özellikle evden işe, işten eve bisikleti tercih ediyorum. Seydişehir bisiklet farkındalığı yüksek bir ilçe, alışkanlık yaygın. Haliyle insanlar günlük hayatta bisikleti çok iyi kullanıyorlar. Beni ilk gördüklerinde biraz yadırgasalar da şimdi alıştılar. Artık birbirimizi tanıyor ve yollarda selamlaşıyoruz. Bisiklet kullanımının artırılmasının çevre kirliliğine neden olan araçların kullanımını azaltmasının yanı sıra insanlara daha hareketli ve sağlıklı bir yaşam imkanı sunacağını düşünüyorum. Ülkemizde hareketliliğin, sağlıklı yaşam anlamında son yıllarda kıpırdadığını görsek de hala arzu edilen seviyeye geldiğini söyleyemeyiz."

Pişkin, bisikletin de bir ulaşım aracı olduğunu, trafikteki diğer sürücülerin, motosikletlilere ve bisikletlilere karşı daha duyarlı ve nazik olmaları gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Dünyanın mücadele ettiği iklim değişikliği, emisyon, karbon, sera gazı nedeniyle yaşadığımız çevresel sorunlarla mücadele hem şehir içi trafiğinin rahatlatılması hem de evrene zarar verici nitelikteki karbon emisyonunun azaltılması için bisikletin tercih edilebilir bir ulaşım aracı olduğunu düşünüyorum. Bisiklet gerçek manada çevre dostu bir ulaşım aracıdır. Yaygınlaştırılması, gündelik hayatın içinde daha çok yer tutması gerekiyor."