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Beylikdüzü'nde bir sürücü kazadan kaçarken kaza yaptı

İstanbul Beylikdüzü'nde hafif ticari araç sürücüsü, yolun sol tarafından gelen kamyonete çarpmamak için manevra yaparken aracı yan yattı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Ekim 2022 11:36
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Yakuplu Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde dün akşam saatlerinde hafif ticari araç sürücüsü, sol taraftan gelen kamyonete çarpmamak için manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aracı yan yatan sürücü yaralanırken, hastaneye kaldırıldı.

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