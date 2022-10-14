Beylikdüzü'nde bir sürücü kazadan kaçarken kaza yaptı
İstanbul Beylikdüzü'nde hafif ticari araç sürücüsü, yolun sol tarafından gelen kamyonete çarpmamak için manevra yaparken aracı yan yattı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Ekim 2022 11:36
Yakuplu Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde dün akşam saatlerinde hafif ticari araç sürücüsü, sol taraftan gelen kamyonete çarpmamak için manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Aracı yan yatan sürücü yaralanırken, hastaneye kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız