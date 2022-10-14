Piyasalarda gün ortası

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 61,10 puan değer kazandı.

Dün 3.553,43 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 61,59 puan ve yüzde 1,73 yükselişle 3.615,02 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.584,94, en yüksek ise 3.633,89 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,13, hizmetler endeksi yüzde 1,82, sanayi endeksi yüzde 1,28 ve teknoloji endeksi yüzde 1,89 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 92'si yükseldi, 8'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası (C) ve SASA Polyester oldu.

- Altının onsu 1.656 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,45, bileşik getirisi yüzde 16,05 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9740, sterlin/dolar paritesi 1,1250 ve dolar/yen paritesi 147,60 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5860 liradan, avro 18,0950 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,65 azalarak 1.656 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,87 kayıpla 93,00 dolardan işlem görüyor.