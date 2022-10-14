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DSİ'de yeni yapılanma: 3 yeni daire başkanlığı kuruldu

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Lütfi Akca, DSİ bünyesinde Taşkın Koruma Daire Başkanlığı, Yeraltı Suları Daire Başkanlığı ve Sulama Daire Başkanlığı kurulduğunu belirterek, 'Daha etkin ve güçlü yönetim çerçevesine kavuşturulmak üzere DSİ, yeni bir yapılanmanın içine girmiştir' dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Ekim 2022 15:40
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DSİ Genel Müdürü Akca, makamında gazetecilere açıklama yaptı. Akca, DSİ'nin 1954 yılından bu yana 992 baraj, 709 gölet ve bent, 101 yer altı depolaması, 740 hidroelektrik santral, 383 içme suyu, 26 atık su, 3 bin 378 sulama ve 10 bin 400 taşkın kontrol tesisi olmak üzere toplam 16 bin 729 tesisi tamamladığını söyledi.

Akca, Resmi Gazete'de yayımlanan 110 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile DSİ'de yeni yapılanmaya gidildiğini aktararak, "DSİ'nin içme suyu, sulama, enerji, özellikle taşkınlarla mücadele konusunda verdiği hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi ve yer altı kaynaklarımızın, ki bunlar hazinemizdir, daha iyi yönetilmesini dikkate alarak küresel iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı şartlar çerçevesinde; taşkın miktarının, şiddetinin ve bu taşkınlardan ortaya çıkacak zararların giderek artacağı öngörüsü ile taşkın yönetimi de dahil yeni bir yapılanma, 3 gün önce Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdiri ve imzası ile gerçekleştirildi. DSİ Genel Müdürlüğü'nün şimdiye kadar ülkemize verdiği hizmetlerin özellikle sulama sistemlerinin daha hızlı geliştirilmesi, daha iyi yönetilmesi ve yenilenmesi gereken sulama sistemlerinin rehabilitasyonu, taşkınlarla daha etkin mücadele ve yer altı su kaynaklarımızın hem miktar hem kirlilik olarak daha etkili korunması başta olmak üzere bu hizmetlerin geliştirilmesi yönünde şahsen çok önemli gördüğüm; Taşkın Koruma Daire Başkanlığı, Yeraltı Suları Daire Başkanlığı ve Sulama Daire Başkanlığı, diğer dairelerin yanında yürütülmekte olan bu görevler; bağımsız dairelerde yeniden yapılandırılarak daha etkin ve daha güçlü bir yönetim çerçevesine kavuşturulmak üzere bugün DSİ yeni bir yapılanmanın içerisine girmiştir" diye konuştu.

Sulama sistemlerinin daha hızlı, daha verimli inşa edileceğini de vurgulayan Akca, "Sulama sistemlerimizi çok hızlı bir şekilde yapmak ülkemizin gıda güvenliğini artırmak bakımından son derece önemli. Diğer taraftan da su kaynaklarının yüzde 77'sini tarımsal sulamada kullanan ülkemizin su kaynaklarını daha doğru, daha verimli kullanması bakımından buralarda kullanılan suların verimliliğinin artırılmasına yönelik eskimiş ve su kayıp kaçakları artmış, eski sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve modern sulama sistemleriyle bunların teçhizi, su kaynaklarının yönetimi açısından da çok büyük önem taşımaktadır" dedi.

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