Manisa'daki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgüt adına faaliyet gösterdiği öne sürülen ve 10 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte örgütün öğrenci ve kadın yapılanmalarında faaliyet gösterdiği öne sürülen şüphelilerin yakalanması için 10 Ekim'de operasyon düzenlenmişti. Aramalarda bulunan cep telefonu, SIM kart, tablet ve bilgisayarlar ile örgüte ait olduğu değerlendirilen 30 bin 946 dolar, 2 bin 550 avro ile 122 bin 235 liraya el konmuştu.