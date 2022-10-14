Yunanistan'da tepki üzerine 'Kur'an-ı Kerim' yazılı top satışı durduruldu
İskeçe Müftülüğünün tepkisi üzerine Yunanistan'da bir oyuncak mağazasında üzerinde Arapça "Kur'an-ı Kerim" yazılı futbol toplarının satışı durduruldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2022 18:00
İskeçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'nın talimatı üzerine görevlendirilen avukat, ilgili mağazayla iletişime geçerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu mağaza yönetimine aktardı.
Avukat aracılığıyla, topun satışının durdurulması talep edildi.
Yerel yayın yapan Gündem Gazetesi'nin haberine göre, gazeteyle iletişime geçen mağaza yetkilileri, topun satışını durdurduklarını ifade etti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız