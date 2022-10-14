Putin'den Erdoğan'a 'esir takası' teşekkürü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) zirvesinin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya lideri Putin, Ukrayna'daki savaştan bölgesel konulara kadar önemli konuda açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile devam eden savaşta her iki taraftan da esirlerin bulunduğunu hatırlatan ve esir takaslarının gerçekleştirilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli çabalar sarf ettiğine dikkat çekti. Putin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan takaslar ile ilgili bir dizi sorunun çözülmesinde oldukça önemli bir rol oynadı. Bu çalışmalara gerçek anlamda kişisel olarak katıldı ve herkesin malumu ki bu sonuç verdi. Bunun için de ona minnettarız. Zira içlerinde subaylarımızın da bulunduğu askerlerimizi bu sayede geri aldık" dedi.

"Erdoğan, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması konusunda da aktif rol oynadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya arzı için de önemli sorumluluk aldığının altını çizen Putin, "Erdoğan, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması konusunda da aktif rol oynadı. Ancak ne yazık ki bu tahıl, yoksul ülkelere gitmiyor ya da olabilecek en küçük miktarı, Birleşmiş Milletler aracılığıyla bu ülkelere gidiyor. Erdoğan ile Astana'daki (dünkü) görüşmemizde bu konuyu da ele aldık. Erdoğan dünkü görüşmemiz sırasında Ukrayna'dan tahıl çıkışlarının bu tahılın her şeyden önce yoksul ülkelere ulaştırılacağı şekilde düzenlenmesini desteklediğini söyledi" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tahıl anlaşmaları konusundaki çabalarını da takdir ettiklerini söyledi.

"Kiev ile müzakerelere her zaman açığız"

Ukrayna ile Rusya arasında İstanbul'da yürütülen müzakere sürecini hatırlatan Putin, "Biz her zaman Ukrayna ile müzakerelere açığız, dedik. İstanbul'da bazı konulara anlaşmalara vardık. Bunlar neredeyse protokole döküldü. Ancak Kiev tarafı bir anda isteğini yitirdi" şeklinde konuştu. Ancak buna rağmen yine de müzakerelere açık olduklarını ve şartların olgunlaşması durumunda böyle bir adımı tekrar atabileceklerini belirten Putin, "Eğer yine şartlar oluşursa arabuluculuk çabalarına ihtiyaç olacak" diye konuştu.

"Yaklaşık 2 hafta içerisinde seferberlikle ilgili çalışmaları tamamlamış olacağız"

Bir gazetecinin, "Ukrayna devlet olarak varlığını sürdürebilecek mi?" sorusuna yanıt veren Putin, "Ukrayna var olacak mı? Biz Ukrayna'yı yok etmek amacında değiliz" ifadesini kullandı. Ukrayna'daki savaşta art arda gelen başarısızlıkların ardından ülkede 300 bin yedek askerin orduya katılması yönünde kısmi seferberlik ilan eden Putin, bu sürecin de yakın zamanda tamamlanacağını söyledi. Putin, "Yeni bir seferberlik kararı almayı uygun görmüyoruz. Bu çalışmalar şimdiden tamamlanıyor. Seferberlik ile silah altına alınacak 300 bin kişiden 220 bini şimdiden görev yerlerinde. Düşünüyorum ki yaklaşık 2 hafta içerisinde seferberlikle ilgili çalışmaları tamamlamış olacağız" dedi.

"Herhangi bir birliğin Rus ordusuyla doğrudan çatışmaya dahil edilmesi küresel felakete yol açabilecek tehlikeli bir adım olur"

Bir başka gazetecinin NATO birliklerinin Ukrayna girmesi durumunda nasıl karşılık verecekleri yönünde sorusuna da yanıt veren Putin, "Her halükarda herhangi bir birliğin doğrudan temasa yani Rus ordusuyla doğrudan çatışmaya dahil edilmesi açıkça küresel felakete yol açabilecek çok tehlikeli bir adım olur. Bunu konuşanların akıllarının bu kadar tehlikeli adımlar atmayacak kadar yeterli olduğunu umuyorum" ifadelerini kullandı.

Almanya'ya tepki

Ayrıca Almanya'nın Kiev yönetimine silahlar göndermesini, NATO ile ilişkilerine halkından daha fazla öncelik verdiği anlamını taşıdığını söyleyen Putin, "Görünüşe göre Almanya'nın NATO kapsamındaki bazı müttefiklik yükümlülükleri birinci plana koyuldu. Bu doğru veya değil. Bunun bir hata olduğuna ve bu hatanın bedelini Almanya'daki iş dünyasının, Almanya ekonomisinin ve vatandaşlarının ödediğini düşünüyorum. Elbette bunun genelde AB bölgesi ve özelde ise Almanya için olumsuz ekonomik sonuçları oluyor. Bunlar meşru iktidarların kendi seçimi. Onlar için neyin daha önemli olduğunu kendileri belirlemeli. Şu anda olduğu gibi müttefiklik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi mi yoksa kendi halkının çıkarlarının, kendi ülkelerinin çıkarlarının gözetilmesi mi?" şeklinde konuştu.

"Biden ile görüşmeye ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum"

Endonezya'da önümüzdeki ay düzenlenecek G20 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme ihtimaline yönelik sorulan soruya Putin, "Biden ile görüşmeye ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum" dedi. Putin ayrıca G20 zirvesine gidip gitmeyeceğine henüz karar vermediğini de belirtti.