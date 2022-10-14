Katar emiri Türkiye'de: 11 anlaşma daha imzalandı

Çevreci kaymakamın gözde ulaşım aracı, makamına gidip geldiği bisikleti
Çevreci kaymakamın gözde ulaşım aracı, makamına gidip geldiği bisikleti
Başsavcılıktan Bartın'da maden ocağındaki patlamaya soruşturma
Başsavcılıktan Bartın'da maden ocağındaki patlamaya soruşturma
Rapor için gittiği hastanede güvenlikçileri bıçaklayan kurye tutuklandı
Rapor için gittiği hastanede güvenlikçileri bıçaklayan kurye tutuklandı
Motorine 99 kuruş zam geldi
Motorine 99 kuruş zam geldi
Şehit ve gazi yakınları ile gaziler için uçak biletlerinde indirim
Şehit ve gazi yakınları ile gaziler için uçak biletlerinde indirim
MEB'den yeni uygulama: Öğrenci - Öğretmen Destek Sistemi
MEB'den yeni uygulama: Öğrenci - Öğretmen Destek Sistemi
Sağlık Bakanı Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı
Sağlık Bakanı Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı
Sahte erişim engeli kararıyla doktor ve akademisyenleri dolandırdılar
Sahte erişim engeli kararıyla doktor ve akademisyenleri dolandırdılar
DSİ'de yeni yapılanma: 3 yeni daire başkanlığı kuruldu
DSİ'de yeni yapılanma: 3 yeni daire başkanlığı kuruldu
Üniversiteliye ulaşım desteğinin tutarı belli oldu
Üniversiteliye ulaşım desteğinin tutarı belli oldu
Bakan Özer: Ortaöğretimde 10 Bin Okul Projesi'ni yapacağız
Bakan Özer: Ortaöğretimde 10 Bin Okul Projesi'ni yapacağız
Merkez Bankası faiz kararını 20 Ekim'de açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını 20 Ekim'de açıklayacak
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Prof. Dr. Kara'dan uyarı: Çok yüksek vaka sayılarıyla karşılaşabiliriz!
Prof. Dr. Kara'dan uyarı: Çok yüksek vaka sayılarıyla karşılaşabiliriz!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Türkiye'de eylülde 113 bin 402 konut satıldı
Türkiye'de eylülde 113 bin 402 konut satıldı
Valilik duyurdu: Van'da 1 şehit
Valilik duyurdu: Van'da 1 şehit
Batık kart ikiye katlandı: Kredi kartı borçlularının sayısı artıyor
Batık kart ikiye katlandı: Kredi kartı borçlularının sayısı artıyor
Başörtüsü için anayasa hazırlığında sona gelindi
Başörtüsü için anayasa hazırlığında sona gelindi
KYK borcu düzenlemesi komisyondan geçti
KYK borcu düzenlemesi komisyondan geçti
TBMM'den geçti! Sosyal medyada yalan haber yayana hapis
TBMM'den geçti! Sosyal medyada yalan haber yayana hapis
Bakan Yardımcısı paylaştı: 'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' neler getiriyor?
Bakan Yardımcısı paylaştı: 'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' neler getiriyor?
Emniyet personelin talepleri için iletişim merkezi kurdu
Emniyet personelin talepleri için iletişim merkezi kurdu
PIKTES'ten okullara dağıtılan eğitim materyali setleriyle ilgili açıklama
PIKTES'ten okullara dağıtılan eğitim materyali setleriyle ilgili açıklama
'Yılda 4 bin 800 lira çalışanın cebinde kalacak'
'Yılda 4 bin 800 lira çalışanın cebinde kalacak'
Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Yönergesi Bakanlık taşra teşkilatlarına gönderildi
Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Yönergesi Bakanlık taşra teşkilatlarına gönderildi
Doktorun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü adliyede
Doktorun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü adliyede
711 bürokratın görevi ne zaman sona erer?
711 bürokratın görevi ne zaman sona erer?
Bakan Özer: Okula gidemeyen kız çocuğu kalmamış
Bakan Özer: Okula gidemeyen kız çocuğu kalmamış
Şentop'tan başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği açıklaması
Şentop'tan başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

Katar emiri Türkiye'de: 11 anlaşma daha imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'nin katıldığı törende Türkiye ile Katar arasında 11 işbirliği anlaşması imzalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2022 20:50
Yazdır
Katar emiri Türkiye'de: 11 anlaşma daha imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. İki lider basına kapalı bir şekilde görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşmelerin devamında Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Katar'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed bin Nasır Bin Jassim Al Sani, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü"nü imzaladı. İki isim daha sonra "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Qatar TV Arasında İş Birliği Protokolü"ne imza attı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Katar Kamu Sağlığı Bakanı Hannan bint Mohamed Al Kuwari, "Türkiye Cumhuriyeti Helal Akreditasyon Kurumu ile Katar Devleti Halk Sağlığı Bakanlığı Arasında Helal Kalite Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı"na imza koydu.

"Türkiye Cumhuriyeti Türk Patent ve Marka Kurumu ve Katar Devleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması Birimi Arasında Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Hamad Al Sani tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Katar Devleti Haberleşme Düzenleyici Kurumu Arasında Telsiz Tüzüğü Ek 30B Tarafından Düzenlenen Uydu Şebekelerinin Hizmet Alanlarının Karşılıklı Dahil Edilmesi Hakkında Anlaşma"yı Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani imzaladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gıda Güvenliği Alanında Mutabakat Zaptı"na imza attı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Katar Kalkınma Fonu Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım Alanında Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı"na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani imza koydu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Kültür Bakanı Abdulrahman bin Hamad bin Jassim bin Hamad Al Sani, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşma"yı imzaladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, "Yunus Emre Enstitüsü ile Qatar Museums Arasında İş Birliği Protokolü"ne imza attı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik Arşiv Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı"nı imzaladı. Çavuşoğlu ve Al Sani, anlaşmaların ardından, Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı Ortak Bildirisi'ne imza attı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
YSK, il seçim kurulu karanını iptal etti, ATSO Başkanı değişti
YSK, il seçim kurulu karanını iptal etti, ATSO Başkanı değişti
Putin'den Erdoğan'a 'esir takası' teşekkürü
Putin'den Erdoğan'a 'esir takası' teşekkürü
Muharrem İnce'den '6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?' sorusuna yanıt
Muharrem İnce'den '6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?' sorusuna yanıt
Bakan Varank'tan CHP'ye girişim fonu tepkisi
Bakan Varank'tan CHP'ye girişim fonu tepkisi
Kılıçdaroğlu ve CHP heyetinin ABD temasları sona erdi
Kılıçdaroğlu ve CHP heyetinin ABD temasları sona erdi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ABD ziyareti göndermesi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ABD ziyareti göndermesi

Bu Habere Tepkiniz

Emekli memurun sosyal tesislerden sınırlı yararlandırılmasına Danıştay'dan vize

Emekli memurun sosyal tesislerden sınırlı yararlandırılmasına Danıştay'dan vize

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Maliye Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden Yararlanma ve Başvuru Koşulları (2016 Yılı) adlı Duyuruda emekli memurların sadece 2 dönem yararlanabileceğine ilişkin düzenlemeye karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Sayıştay'dan 26 Üniversiteye hülle atama yapmayın uyarısı

Sayıştay'dan 26 Üniversiteye hülle atama yapmayın uyarısı

Sayıştay Başkanlığı, yirmi altı devlet üniversitesini Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Sekreterliği kadrolarında Şube Müdürlüğü kadrolarına sınavsız atama yaptıkları için uyarıda bulundu!
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

https://www.ataaof.edu.tr
BTK Uzman Yardımcısının mali hak talebine İDDK'dan ret

BTK Uzman Yardımcısının mali hak talebine İDDK'dan ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda uzman yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, mali ve sosyal haklarının Kurumda 15/01/2012 tarihinden önce göreve başlayan uzman yardımcıları ile eşitlenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemi reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine açıklık getirdi

Danıştay 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine açıklık getirdi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne "araştırma görevlisi" kadrosuna alım yapılmasına ilişkin sınavda davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davayı karara bağladı.
Bakanlık kadrosunda olmayanlara üretimi teşvik primi ödenemez

Bakanlık kadrosunda olmayanlara üretimi teşvik primi ödenemez

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığında sadece "kadro ve pozisyonlarında bulunan personele" üretimi teşvik priminin ödenebileceğine ilişkin düzenlemenin hukuka uygunluğu İDDK kararı ile kesinleşti.
Memurlar ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Memurlar ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Memurlar, 657 sayılı Kanun kapsamında belirtilen durumlarda ücretsiz izin kullanabilmekte, ancak ücretsiz izin kullanırken memur kadrosundaki hak ve yükümlülükleri açısından ilişikleri devam etmektedir.
Sendika, asacağı afiş için önceden kurumdan izin almak zorunda mı?

Sendika, asacağı afiş için önceden kurumdan izin almak zorunda mı?

Danıştay İDDK, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan ve tüm TRT teşkilatına gönderilen DUYIRUDA yer alan "Asılacak her türlü materyal, merkezde Koruma ve Güvenlikten Sorumlu Müdürlük yetkililerince, taşra teşkilatlarımızda Destek Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcılığı yetkilileri tarafından kontrol edildikten sonra asılabilecektir." İbaresinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
İş Kanununa göre çalışanlar yeşil pasaport alabilir mi?

İş Kanununa göre çalışanlar yeşil pasaport alabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, özelleştirilen Bankada çalışmaya devam eden bir kamu görevlisinin yeşil pasaport almasının hukuken mümkün olmadığı gerekçesi ile davayı reddeden Danıştay Onuncu Dairesinin 25/02/2021 tarih ve E:2018/4460, K:2021/789 sayılı kararını onadı.
Adrese teslim öğretim görevlisi ilanının sınavına bir kişi girecek

Adrese teslim öğretim görevlisi ilanının sınavına bir kişi girecek

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda yer alan özel şartlardan dolayı yazılı sınava bir kişi davet edildi!
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Afyonkarahisar'da hayvancılıkla uğraşan Necla Eşmen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden (TAGEM) aldığı destekle manda sayısını artırdı, kaymak tesisi kurdu. Merkeze bağlı Küçükçobanlı köyünde manda yetiştiriciliği yapan 53 yaşındaki Eşmen, 2011'de TAGEM'e "Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi" kapsamında destek alabilmek için başvuruda bulundu.
Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Selami Şahin yürekleri dağladı

Selami Şahin yürekleri dağladı

Çocukluğunda zor günler geçiren Şahin'in anlattıkları herkesin yüreklerini sızlattı.