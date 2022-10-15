15 Ekim 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı
15 Ekim 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Ekim 2022 00:09
ATAMA KARARLARI
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Yasin Ekrem SERİM atanmıştır.
Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Emin AKSEKİ atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, ekli listede yer alan Müfettişler 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız