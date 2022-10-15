Sevilen polis memurunun ani ölümü Ayvalık'ı yasa boğdu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği bünyesinde görev yapan 46 yaşındaki polis memuru Hakan Duyar'ın geçirdiği beyin kanaması sonrasında hayatını kaybetmesi büyük bir üzüntü ile karşılandı.

Edinilen bilgiye göre; önceki gün evinde rahatsızlanarak ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 22 yıllık polis memuru Hakan Duyar, daha sonra Edremit'te özel bir hastaneye sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Duyar, yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olan Hakan Duyar'ın ani ölümü başta ailesi olmak üzere Ayvalık'ı adeta yasa boğdu.

Sempatikliği, güler yüzlülüğü, yardımseverliği ve cana yakınlığıyla ilçede 7'den 77'ye pek çok kişinin kalbinde taht kuran Trafik Polisi Hakan Duyar'ın cenazesi; bugün saat 11.00'de Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak resmi törenin ardından memleketi Eskişehir'in Nihalgazi ilçesi Bozaniç Köyü'ne götürülecek ve yarın öğle namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi.