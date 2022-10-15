Karamollaoğlu'na sürpriz rakip! Adaylığını ilan etti

6'lı masanın bileşenlerinden Saadet Partisi'nde 8 Olağan Büyük Kongresi hazırlıkları başladı. Kongre'ye sayılı günler kalırken Prof Dr. Mete Gündoğan mevcut genel başkan Temel Karamollaoğlu'na karşı aday olacağını açıkladı. Gündoğan, "Saadet Partimizin 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkan adayıyım." dedi.

ADAYLIĞIN TWITTER'DAN AÇIKLADI

Prof Dr. Mete Gündoğan sosyal medya hesabından genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Gündoğan, "Saadet Partimizin 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkan adayıyım." diyerek şunları söyledi:

"Milli Görüş'ün en büyük partisi olan Refah Partisi'nin, dış baskılarla ve anti demokratik bir şekilde kapatılmasından bu yana yaklaşık 25 yı geçti. Yaşananları göz önüne aldığımızda, teşkilatın her şeye rağmen dimdik ayakta durması ve iddiasını sürdürebilmesi büyük bir başarıdır. Bütün olumsuzluk ve sıkıntılara rağmen haklı olduğu çizgide çalışmalarına ısrarla devam eden kadrolar en başarılı kadrolardır.

"MEVCUT KADRO VE TEŞKİLATLARLA ÇALIŞACAĞIZ"

Bu bağlamda, herhangi bir sıkıntıya veya yanlış anlamaya mahal vermemek için tabanda veya teşkilatlarda taraflı bir çalışma yapılmayacaktır. Hiç kimseyi dışlamadan, kınamadan, ötekileştirmeden sevgi ve saygı, birlik ve beraberlik içerisinde kongreye gideceğiz. Mevcut kadro ve teşkilatlarla çalışacağız. Bir kardeşler topluluğu olarak, ilke ve prensiplerimiz ile sorunu olmayan herkesle kucaklaşacağız. Hep beraber Yeni Bir Dünya kuracağız inşallah.

"HİÇ KİMSEYİ KINAMA VE DIŞLAMA YOK"

Hiç kimseyi kınamak yok. Hiç kimseyi dışlamak yok. Hiç kimsede kusur aramak yok. Hiç kimseye karşı sert ve kaba olmak yok. Geçmişte yaşananlardan dolayı hiç kimsenin yaptıkların yüzüne vurmak yok. Allah bütün inananları affetsin. O, merhametlilerin en merhametlisi. Bize düşen vazife, kardeşlerimizle kucaklaşıp aramızdaki sevgi ve saygıyı yeniden tesis etmektir.

"TEŞKİLATLARIMIZIN FERASETİNE GÜVENİYORUM"

Ülkemiz içinde ve dışında yaşanan gelişmeler ortada. Her şey herkesin gözü önünde oluyor. Uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Eğer bizler, mevcut kadrolar ve yapı ile bu birlik ve beraberliği tesis edebilirsek bugün partimiz yarın Türkiye'mizi derler toplar ayağa kaldırırız. Güçlü bir devlet olarak. içeride ve dışarıda sevgi ve kardeşliğin yani barışın teminatı oluruz.

Bunu başarabileceğimize yürekten inanıyorum. Teşkilatlarımızın ferasetine güveniyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selam, sevgi ve saygılarımla..."

METE GÜNDOĞAN KİMDİR?

Mete Gündoğan, 1963 Balıkesir - Dursunbey doğumludur. İlköğretim ve Lise tahsilini Ayvalık ilçesinde tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Lisans çalışmasını bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Yüksek Lisans çalışmasına başladı. Tez aşamasında British Council'den kazanmış olduğu bursu değerlendirmek üzere İngiltere'ye gitti. Cranfield Teknoloji Enstitüsü'nde Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans (1990) çalışmalarını tamamladı.

Doktora'sını (1995) yine İngiltere'de, Cranfield Üniversitesi Endüstri ve Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında yaptı.

Doçentliğini 2000 yılında aldı. Balıkesir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi (yarı zamanlı), Polis Akademisi (yarı zamanlı) ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi'nde çalıştı.

TÜBİTAK'TA ÇALIŞTI

Akademik çalışmalarının yanı sıra Dr.Gündoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma ve Geliştirme Planlaması Müdürlüğü'nde araştırma mühendisi ve bir müddet de müdür olarak görev aldı.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) Bilim ve Teknoloji Sektörü uzmanı, Başbakanlık Başmüşavirliği ve TBMM'nde müşavir görevlerinde bulundu.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde açılan 20nci Dönem Kamu Diplomasisi Kursunu tamamladı. Çeşitli sanayi çalışmaları ve tecrübeleri çerçevesinde, Akıncı F-16 Uçak Fabrikası'nda (TAI) Kalite Teminat Sistemleri Başmühendisi olarak çalıştı.

Avrupa Ford Motor Fabrikalarında (Köln-Almanya, Genk-Belçika, Valencia-İspanya, Bordeaux-Fransa ve Dagenham-İngiltere) "Bilgisayar Destekli Bakım Yönetim Sistemi" projesinde mühendis olarak çalıştı.

Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Gündoğan İngilizce ve Fransızcanın yanısıra kısıtlı derecelerde Felemenkçe, Boşnakça ve Arapça bilmektedir.

Uluslar arası ve ulusal düzeyde birçok yayını bulunan Prof. Dr. Mete Gündoğan'ın akademik ilgi alanları:

Sistem Analizi ve Tasarımı, Üretim Yönetimi Sistemleri, Üretim Planlama ve Kontrolü, Teknoloji Yönetimi, Kalite Teminatı, Toplam Kalite Yönetimi, Bakım / Onarım Planlaması ve Yönetimi, Mühendislik Ekonomisi, Maliyet Analizleri ve Muhasebesi ve Ekonomi (Mikro ve Makro)'dir.

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