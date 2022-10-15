AFAD'dan yeni mesaj! Bartın'daki patlamanın nedeniyle ilgili açıklama

Bartın'ın Amasra ilçesinde Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde patlama meydana geldi. Patlama nedeninin trafo kaynaklı olduğu belirtilmişti. AFAD'dan yapılan açıklamada, patlama nedeninin 'Sehven' paylaşıldığı belirtildi.

Afad'dan açıklama: Sehven paylaşıldı

Yapılan açıklamada, ''Bartın ili Amasra ilçesinde Taşkömürü İşletme Müessesi 'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahlisiye ekipleri seferber edilmiştir.''denildi

Afad'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bölgeye, Bartın İl AFAD, Emniyet, 112, İtfaiye, Jandarma ve TTK'ya ait tahlisiye ekipleri, Sakarya İl AFAD, Kütahya İl AFAD ve Eskişehir İl AFAD ekipleri ile Kütahya, Zonguldak, Karabük ve Eskişehir İl AFAD müdürlerinin sevk edildiği belirtildi.

Zonguldak'tan da tahlisiye ekiplerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kütahya'dan TKİ'ye ait 20 kişilik tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Kızılaydan 2 ikram aracı ve 3 personel aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sakarya İl AFAD ve Ankara İl AFAD'dan 2 mobil koordinasyon tırı gönderilmiştir. Bölgede herhangi bir iletişim kesintisi olmamakla beraber bölgeye tedbir amacıyla 1 mobil baz istasyonu gönderilmiştir."