'14 şehidimize daha ulaştık. 40 şehidimize ulaşmış olduk'

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 40 olduğunu, bir işçiyle ilgili belirsizliğin sürdüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile patlama sonrası arama kurtarma çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Madenciler, aileleri ve Türkiye'de madencilik mesleğini yapan herkesin gözü, kulağı ve bütün kalbiyle Amasra'da olduğunu belirten Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer bütün kurumların seferber olduğunu söyledi.

Soylu, olayın yaşandığı saatten itibaren yapılan çalışmalarda yerin 300-350 metre altında büyük çaba sarf edildiğini söyledi.

- "26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık"

Olaydan sonra mümkün olduğunca kamuoyunu doğru bilgilendirmeye ve zamanında bilgilendirme yapmaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, şu açıklamalarda bulundu:

"Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk. Yine orada bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz, arama kurtarmacılarımız, arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koydu. Hepsine minnettarız. 40 madencimizi, 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık. 11 yaralımız da hastanelerde, 6'sı Sağlık Bakanlığımızın ambulanslarıyla İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, 5'inin 3'ü Bartın Devlet Hastanesi, 2'si ise özel hastanede, biri taburcu oldu.

110 madencimizden 58 madencimizin de kimisi kendi imkanlarıyla, büyük bir bölümü de arama kurtarma sonucu arkadaşlarımızın gayretleriyle kurtarılmış oldu. Bir madencimizle ilgili belirsizliğimiz var. Şu anda hem orada arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor hem de o belirsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar aşağıda da devam ediyor. 40 madencimizin de kimliği belirlendi. 26 madencimizin kimliğini gece o saat itibarıyla ifade etmiştik. Biraz sonra da geri kalan 14 madencimizin, şehidimizin kimliğini kamuoyuyla paylaşacağız."

- "Sabaha kadar teşhis ve soruşturma çalışmaları sürdü"

Soylu, arama kurtarma çalışmalarının başından itibaren ailelerle olay yerinde ve hastanede olduklarına işaret ederek patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine, mesai arkadaşlarına ve tüm madencilere başsağlığı diledi.

Başsavcılığın sabaha kadar hem teşhis hem soruşturmayla ilgili bütün çalışmaları sürdürdüğünü bildiren Soylu, şunları kaydetti:

"Onlara da ayrıca burada teşekkür etmek isteriz. Allah razı olsun, kolaylaştırıcı işlemler ortaya koydular. Dün olay yaşandığı andan itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bazen saat başı, bazen yarım saat arayla, bazen kendilerinin aramasıyla, bazen de bizim bilgi vermemizle sürekli olarak bilgi arz ettik, bilgi verdik. Biraz sonra da hem olay yerinde bilgi almak hem de baş sağlığı dilemek ve taziyede bulunmak için kendileri Bartın'a intikal edecekler."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki patlamanın ardından bir galeride kısmen yaşanan yangına ilişkin, "Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Yangının soğutulmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bölgede incelemelerini sürdüren Bakan Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade etti.

Dönmez, arama kurtarma çalışmalarını başta TTK ekiplerinin yaptığını hatırlatarak, "Kendi arkadaşlarını kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. Burada sizinle paylaşamayacağım trajik üzüntülü hadiseler yaşandı. O arkadaşların bir arkadaşını canlı çıkarması sonrası sevincini de gördük." dedi.

Patlamanın ardından bir galeride kısmen yaşanan yangına ilişkin detaylar paylaşan Dönmez, şunları kaydetti:

"Dün akşam yaptığımız açıklamada kısmen bir galeride yangın olduğunu söylemiştim. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Yangının soğutulmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu an kuyu başındayız. Buradan 350 metre aşağıda oldu ama 2,5 kilometre de uzaktayız. Yürüyerek bile oradan buraya 45-50 dakikadan önce gelme şansımız yok. Çalışmaya katılan arkadaşlara AFAD'a, UMKE'ye teşekkür ediyorum. 3 hafta önce Türk-İş başkanımızla buradaydık, kardeşlerimizle. İnşallah bir daha böyle acıları Rabbim bize yaşatmaz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin, "Milletimizin acısı büyük, madencilerimizin acısı büyük. Allah yakınlarına sabır versin, madencilere sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile patlamanın yaşandığı maden sahasında bulunan Bilgin, gazetecilere, bu acının üzerine konuşmanın çok zor olduğunu söyledi.

Bakan Bilgin, "Ateş düştüğü ocağı yakar ama bugün bu acıyı hepimiz hissediyoruz. Bu zor dönemde, ateş karşısında, yerin altında arkadaşlarını kurtarmak için mücadele eden işçi kardeşlerimize, onların mücadelesine saygı duyuyorum, onları tebrik ediyorum, onlara teşekkür ediyorum. Milletimizin acısı büyük, madencilerimizin acısı büyük. Emekçilerimizle böyle bir acıyla karşılaşmak, onların yanında olmak, çok hüzün verici bir şey. Allah yakınlarına sabır versin, madencilere sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

- "Son olur diye arzu ediyorum"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da bölgeyi bir süre önce bakanlar ve sendika başkanlarıyla ziyaret ettiklerini aktararak, "Madencilerin sıkıntılarını, problemlerini, ne varsa Bakan beye intikal ettirdik. Ama maalesef aradan 3 hafta geçti ve bu olayla ilgili buradayız." diye konuştu.

Atalay, bugüne kadar maden kazalarında 5 binin üzerinde "şehit" verildiğini ve 40 madencinin daha buna eklendiğini dile getirdi.

Türkiye'de arama kurtarmanın en uzman ekiplerinin bulunduğu bölgenin burası olduğunu anlatan Atalay, "Türkiye'de nerede bir iş kazası varsa biz işçiler bu bölgeden destek alıyorduk ama maalesef başımıza böyle bir olay geldi. Cenazelerimizi defnettikten sonra İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarımızla nedir ne değildir ortaya koyar, detaylı konuşma imkanı buluruz. Ailelere başsağlığı diliyorum. Son olur diye arzu ediyorum ama maalesef son olmuyor. İnşallah son olur." şeklinde konuştu.