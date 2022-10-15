İstanbul'da Atatürk Köprüsü'nden bir kişinin atla geçişi cep telefonuyla görüntülendi
İstanbul'da Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nden bir kişinin atla geçişi, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ekim 2022 14:55
Alınan bilgiye göre, bir kişi trafik akışının olduğu Atatürk Köprüsü'nden atla geçti.
Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede birçok kişi tarafından izlendi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız