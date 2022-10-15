Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ekim 2022 17:06
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız