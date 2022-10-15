Akşener, Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese, madencilerimize, gönüllülerimize ve bütün ekiplere teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah, bir daha bu acıları yaşatmasın." dedi.

Beraberindeki heyetle maden ocağına gelerek incelemelerde bulunan Akşener, yetkililerden bilgi aldı. Akşener, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek "Allah, şehitlerimizi inşallah Peygamber Efendimize komşu kılsın. Allah onların şefaatlerinden ailelerini faydalandırsın." ifadesini kullandı.

Çok acı ve insanın yüreğini dağlayan bir hadisenin ardından buraya geldiklerini belirten Akşener, arama kurtarma çalışmalarına katılanlara teşekkür etti. Akşener, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki fasılda şehitlerimizin ailelerini, bu ülkenin kurumsal yapısı, devleti, elbette onları yalnız bırakmayacaktır, ne lazımsa yapacaktır. Dün haber aldığımız andan itibaren Genel Sekreterimiz Uğur Poyraz Bey'in başkanlığında Konya Milletvekilimiz Fahrettin Yokuş ve Ankara Milletvekilimiz İbrahim Halil Oral ile bir ekip kuruldu. Onlar gece geldiler buraya. Sabah da ben yola çıktım İstanbul'dan. Sakarya Milletvekilimiz Ümit Dikbayır, İstanbul İl Başkanımız ve yan şehirlerin il başkanıyla beraber buraya geldik. Cenazelerin teslim edildiği bazı ailelere taziyeye gittik. Şimdi de burayı gördük. Sizin aracılığınızla tekrar söylüyorum; arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese, madencilerimize, gönüllülerimize ve bütün ekiplere teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ailelerimize, milletimize tekrar sabır diliyorum, baş sağlığı diliyorum. Şehitlerimize de inşallah Peygamber Efendimize komşu olmalarına dair en kalpten dualarımızı iletiyoruz. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın."