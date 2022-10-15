Ordu'da kızının nikahını kıyan baba duygusal anlar yaşadı

İlçedeki Öğretmenevi'nde düzenlenen düğün merasiminde, Neslihan Elik (27) ile Sadık Güllü (36) çifti dünyaevine girdi.

Çiftin nikahını ise gelinin babası olan Altınordu Belediyesi evlendirme memuru İmdat Elik kıydı.

Elik, nikah sırasında yaptığı konuşmada, "Binlerce nikah kıydım ama kendi evladımın, ciğerparemin nikahını kıymak da bana nasip oldu." dedi.

Normalde takılmadan konuştuğunu ama böylesinin zor olduğunu vurgulayan Elik, "Rahmetli dedemin çok güzel bir sözü vardı. 'Oğlum işinizle duygusallığı birbirine karıştırmayın.' derdi. Ben de bu konuda mücadele edeceğim inşallah." ifadesini kullandı.

Nikah esnasında kızına soru yöneltirken konuşmakta zorlanan ve gözyaşını tutamayan baba Elik'e davetliler alkışlarıyla destek oldu.

Nikah şahitliğini yapan Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu da çifti tebrik etti.

Evlendirme memuru olarak görevini yapan İmdat Elik, ardından müziğin ritmine ayak uydurarak kızı ve damadıyla birlikte oynadı.

- "Babamın nikahı kıyması beni çok duygulandırdı"

Neslihan Elik, gazetecilere, babasıyla arkadaş gibi olduğu için çok duygulandığını ve kötü olduğunu anlattı.

Nikah sırasında babasının gözlerine bakamadığını dile getiren Elik, "Babamın nikahı kıyması beni çok duygulandırdı. Benim için çok zor bir andı." diye konuştu.

Elik, ilk başta bu konuyu söylediğinde babasının, "Kızım ben cümlenin sonunu getiremem." dediğini belirterek "Ben tabii o anda çok kötü oldum. 'Baba olsun, yine de bu mutlu günümde benimle birlikte ol. Getiremesen de birlikte olalım. Kötü de olsa o an hiç kameralar vesaire hiçbir şey önemli değil. Yeter ki nikahı kıy. O duyguyu birlikte paylaşalım.' dedim. Çok mutluyum. İyi ki de babam. Çok seviyorum babamı." ifadesini kullandı.