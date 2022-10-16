6 bin km şartında sözlü beyan oyunu

Ticaret Bakanlığı'nın sıfır araçlardaki fahiş fiyatların önüne geçmek adına galeri, şirket ve ticaretini yapanlar için 15 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe koyduğu 6 ay ve 6 bin kilometre şartının bazı noter ve ekspertizler tarafından uygulanmadığı ortaya çıktı.

NOTERLERE İBRAZ ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR

Yasal olarak noterler aracılığıyla yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunuyor. Bu maddeyi ihlal eden bazı noterler alıcı ve satıcının sözlü beyanını esas alarak ve aykırı işlem yaparak devri gerçekleştiriyor.

EKSPERTİZ MÜŞTERİ NE İSTERSE ONU YAZDI

TSE standartlarına uygun bazı ekspertizlerde ise durum tamamen alıcı ve satıcının isteğine bağlı olarak gelişiyor. Yasal şartlara uymayan söz konusu aracın kilometresi yine alıcı ve satıcının isteği üzerine kanuna uygun olarak düzenleniyor. Ekspertizlerin işaret ettiği ve düzenlemede yer alan TSE belgesi yalnızca ekipmanların uygunluğunu denetlerken, bu tip özel işletmelerin yasa dışı işlemlerle zorunluluğa gelir uğruna uymadığı anlaşılıyor.

GALERİLER EŞ DOSTLA AL-SAT İŞİNİ YAPIYOR

Galericilerin ise yasal düzenlemeyi göstere göstere internet sitesi üzerinden deldiği gibi al-sat işine tanıdık eş dost üzerinden devam ettiği de tespit edildi. Yıllık 3 araç alım satımı yapabilen bireysel alıcı ve satıcıları kullanan galeri ve diğer kapsamda olan işletmeler, bunun yanında para ile de gayri yasal işlemleri gerçekleştiriyor. Alım satım işi yapmayan birçok vatandaşa para teklif eden galericiler devir ve tüm işlemlerini bu şekilde hallediyor.

300 bin lira ceza torbada bekliyor

Ticaret Bakanlığı'nın yasal düzenlemeyi duyurduğu 15 Ağustos tarihinden ve esneklik tanıyarak 15 Ekim'den itibaren takibe aldığı ikinci el ve sıfır araç işi yapan ticari unvana sahip galerici, şirket ve işletmeler bir bir dosyalanıyor. Hem internet hem de fiziki satışa konu olan yasa dışı araç alım satımı yapanları tespit eden ve araç başına 300 bin liraya kadar ceza kesecek Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Torba Kanun teklifinde yer alıyor. Komisyondan geçerek onaylanacak düzenlemeyle birlikte Bakanlık geçmişte tespit ettiği ihlallerin yanı sıra güncel tespitlerle birlikte cezai işlemlere hız verecek.



Şuayip Alabay