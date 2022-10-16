Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Mersin'in batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Mersin'in batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.