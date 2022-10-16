Evlat nöbetinde kansere yenik düştü

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 139'uncu gününde devam ederken uzun süre evladının hasretiyle nöbette olan baba Ekrem Artık (55), 7 yıldır kavuşamadığı evladı Erhan Artık'ın hasretinden kansere yakalanmıştı. Birkaç ay önce tedavi altına alınan ve karaciğer kanserine yakalanan baba Artık, Malatya İnönü Üniversitesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Artık, daha sonra Hatay'a sevk edildi. Hastalığı ağırlaşan Artık, evladına kavuşamadan önceki gün kansere yenik düşerek evinde hayatını kaybetti. Eşi Aysel Artık ile 13 Kasım 2021'de Hatay'dan gelerek eyleme katılan Ekrem Artık, oğlunun 2015 yılında Kırıkkale'de iş yerinden eve gittiği sırada kaybolduğunu ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyip dönmesi için çağrıda bulunmuştu. Artık, eylemde "son nefesime kadar oğlumu bekleyeceğim" diyerek oğluna seslenmişti.

OĞLUM NE OLUR DÖN ARTIK GÜCÜM KALMADI

HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler arasında yer alan Fadime Aksu da kanser hastası. SABAH'a konuşan Eren Yalçın'ın annesi Fadime Aksu, dokuz yıldır çocuğundan haber alamadığını belirterek, "Kanser hastasıyım, tedavimi yarım bıraktım, buradayım. Belki onu görmeden öleceğim. Babasız büyüttüm ben onu, hem anne hem baba oldum. Kalp hastasıydı yavrum. Ekmek almaya yolladım, patates kızartmıştım. O günden beri patates yiyemiyorum. Allah Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden razı olsun" ifadelerine yer verdi.

GİTTİĞİNDEN BERİ YAŞAYAN ÖLÜYÜM

Serdar Yüceyurt'un annesi Hatun Yüceyurt: Oğlum 14 yaşındaydı, beni kötülediler, aklına girdiler. 30 senedir oğlumu arıyorum. Hiç haber alamadım. Gittiğinden beri yaşayan ölüyüm. 22 yaşında kızım var, onu hiç tanımıyor. Oğlum neredeyse çıksın gelsin, devletimize, askerimize sığınsın. Ölene kadar peşini bırakmayacağım, gelecek buraya. Oğlumu HDP'den PKK'dan istiyorum. Bir anne olarak evladıma yalvarıyorum. Acaba kime benziyorsun, senin yüzüne hasretim oğlum gel!

ÜNİVERSİTEDE KANDIRDILAR

Yavuz Çağmar'ın annesi Sevgi Çağmar: Sakarya'da üniversite okurken kandırıldı, haber alamıyorum. Bir kızla Ukrayna'ya gitti dediler, sonra dağa gittiğini öğrendik. Karakoldan söylediler. Mali müşavir olacaktı, mezuniyetine 3 ay vardı. Onu burada bekliyorum.

HÜSEYİN KAÇAR