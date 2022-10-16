Üniversiteler, bilim için harcaması gereken paraları 'usulsüzce' savurdu

Üniversitelerden 55'i, doğrudan temin yöntemini yasal koşullarda yapmazken, büyük bir kısmı da "açık usulle" yapması gereken ihalelerde "pazarlık" yöntemini seçti.

Kamu İhale Yasası'nca, taşınmazların pazarlanması yasal değil.

SAYIŞTAY'DAN SANSÜR



Sayıştay'ın, denetim bulgularında birçok usulsüzlüğü tespit ettiği fakat bunların çoğunluğunun maliyetini fiyat olarak açıklamadığı da dikkat çekti.

Açıklanan usulsüzlüklerden bazıları şöyle:

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi, sınırı aşarak 54 milyon 731 bin TL'ye doğrudan teminle mal ve hizmet alımı yaptı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nce, "ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen istisna hallerde" uygulanması gereken 21/b usulü "pazarlık yöntemi" ihale ile 50 milyon 348 binlik bina tadilat işi yapıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, yasal sınıra uymayarak 7 milyon TL'lik doğrudan temin yaptı.

Anadolu Üniversitesi, usulsüz pazarlık yöntemiyle 14.1 milyon TL harcadı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, sınırı 13.5 milyon TL aştı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 2.4 milyon TL'lik iş için sözleşme imzalamadı. İstisna edilen tutar kapsamında ise 18.6 milyon TL'lik doğrudan temin alımı yaptı.

İnönü Üniversitesi, doğrudan temin sınırını 3.5 milyon TL aştı.

Dicle Üniversetisi 1.4 milyon TL'lik işe sözleşme imzalamadı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, doğrudan temin ve pazarlık usulü sınırını 3.5 milyon, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ise 2.8 milyon TL aştı.

Sena Yaşar - Cumhuriyet

