BM'den Türkiye'ye taziye mesajı
Birleşmiş Milletler (BM), Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Ekim 2022 09:42
Bartın'ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin Türkiye'ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres adına sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, Guterres'in Amasra'da yaşanan kazadan duyduğu derin üzüntü ifade edilerek, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına taziyelerini iletiyor. Yaralılara şifa diliyor" denildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız