Kadıköy'de alevlere teslim olan rezidansta yeniden yangın çıktı

Yangın, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'ta bulunan 24 katlı bir rezidansta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Dün akşam saatlerinde alevlere teslim olan rezidansım dördüncü katından gelen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bina içerisinde bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak dışarı çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.